STATI UNITI. Incombe la Revisione della Postura Militare in Europa. NATO preoccupata

Una revisione del Pentagono sul dispiegamento delle truppe statunitensi in Europa fornirà al Segretario alla Difesa Pete Hegseth almeno quattro serie di opzioni entro il 6 novembre, ben prima della scadenza di dicembre per il completamento della revisione.

Secondo Reuters, gli alleati della NATO temono che la revisione di sei mesi, annunciata a giugno, porterà a tagli su larga scala alle circa 80.000 truppe statunitensi presenti in Europa e punirà i paesi che, secondo il Presidente Donald Trump, non hanno sostenuto la guerra israelo-americana contro l’Iran.

I “Termini di riferimento” del Pentagono, che non erano stati precedentemente dettagliati, spiegano le fasi della revisione interna e alcuni dei criteri che saranno utilizzati per valutare le decisioni relative al dispiegamento delle truppe statunitensi in tutta Europa.

Un’importante rivelazione contenuta nel documento riguarda la partecipazione del generale statunitense di più alto grado in Europa a un briefing decisionale con il responsabile della politica del Pentagono, Elbridge Colby, entro il 18 settembre, secondo quanto riportato nel documento stesso. Tale briefing sarà fondamentale, sempre secondo il documento, per definire le opzioni da sviluppare per Hegseth.

Colby dovrebbe parlare con gli ambasciatori della NATO in merito alla revisione presso il quartier generale dell’Alleanza a Bruxelles. Interpellato sui termini di riferimento, il Pentagono ha affermato che la gamma di opzioni in preparazione sottolinea la serietà del processo.

Non è chiaro, tuttavia, se i dettagli convinceranno i funzionari europei scettici sul processo di revisione, i quali affermano, ma non ufficialmente, di temere che la decisione di Washington sia ormai quasi definitiva.

L’Amministrazione Trump ha da tempo manifestato l’intenzione di ridurre le risorse militari destinate all’Europa, con l’aspettativa che gli alleati della NATO si facciano carico di una quota maggiore dell’onere rispetto al passato.

Trump si è anche lamentato del fatto che gli alleati europei della NATO si siano a lungo affidati alle garanzie di sicurezza statunitensi, fornendo al contempo un supporto inadeguato alla guerra contro l’Iran. Tra le accuse, quella di non aver concesso, o di aver concesso troppo lentamente, l’accesso alle basi e al sorvolo degli aerei da guerra statunitensi da parte di alcuni alleati.

Il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte, ha espresso una certa comprensione per la delusione di Trump, ma ha affermato che la grande maggioranza degli europei si è dimostrata collaborativa.

L’Amministrazione Trump ha chiarito: “Stiamo passando a fornire un supporto critico, ma più limitato, con gli alleati in prima linea. Il presidente Trump è stato giustamente e chiaramente frustrato dal comportamento di alcuni alleati negli ultimi mesi. Quindi c’è chiaramente almeno un segnale di richiesta di opzioni che ci permettano di ridurre i nostri livelli di forza in Europa”.

La revisione mirava a “fornire una gamma di opzioni, dalla situazione attuale a qualsiasi possibile scenario” che la revisione stessa avrebbe potuto realizzare.

Annunciando la revisione a giugno, Hegseth ha rimproverato alcuni alleati della NATO che “approfittavano” della situazione e ha affermato che la revisione avrebbe garantito che “l’accesso, le basi e i sorvoli militari statunitensi fossero chiaramente definiti”.

I termini di riferimento vanno oltre. Oltre a richiedere diritti di accesso, di base e di sorvolo affidabili per gli Stati Uniti, noti come ABO (Access, Base and Overfly Rights), nei paesi alleati della NATO, il documento esamina le architetture e le infrastrutture spaziali, cibernetiche e di intelligence che consentono la proiezione di potenza globale degli Stati Uniti.

Il Pentagono ha ampliato la definizione di ABO per garantire che gli Stati Uniti tengano conto di tutti i tipi di supporto forniti dagli alleati della NATO. I termini di riferimento affrontano anche altri modi in cui gli alleati saranno valutati e sembrano essere in linea con le precedenti dichiarazioni di alti funzionari statunitensi.

Il documento afferma che il Pentagono cercherà di determinare se gli alleati abbiano un percorso credibile per rispettare gli impegni di spesa nei confronti della NATO e colmare le lacune nelle forze di crisi della NATO, note come Modello di Forza NATO, dopo le riduzioni annunciate dagli Stati Uniti all’inizio di quest’anno.

Il questionario statunitense inviato agli alleati per fornire informazioni utili alla revisione affronta temi che vanno dalla spesa per la difesa alla strategia, agli appalti e al sostegno delle priorità di politica estera degli Stati Uniti.

“Quali restrizioni, se ve ne sono, ha imposto il Paese all’accesso, alle basi e al sorvolo (ABO) degli Stati Uniti? In caso affermativo, perché? Sono disposti a ridurre o eliminare tali restrizioni?”, hanno chiesto gli Stati Uniti nel loro questionario.

“Il Paese si è opposto pubblicamente a regolamenti o altre misure volte a inibire o ridurre la cooperazione transatlantica nell’industria della difesa? In caso affermativo, in che modo? In caso contrario, sarebbero disposti a farlo?”, si legge in un’altra domanda.

Le risposte devono pervenire entro oggi, 28 agosto.

Antonio Albanese

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