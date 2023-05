STATI UNITI. Il Pentagono fa uscire 3 miliardi di aiuti per l’Ucraina dal cilindro

Il Pentagono ha sovrastimato il valore delle armi inviate all’Ucraina di almeno 3 miliardi di dollari. Si tratta di un errore contabile che consentirà al Dipartimento della Difesa di inviare più armi ora senza chiedere al Congresso più soldi.

Fatto non di poco conto, alla luce dello stallo sul dibattito sul default federale.

Il riconoscimento di giovedì giunge in un momento in cui il Pentagono è sottoposto a crescenti pressioni da parte del Congresso affinché dimostri di essere responsabile per i miliardi di dollari che ha inviato all’Ucraina in armi, munizioni ed equipaggiamenti e mentre alcuni legislatori si chiedono se questo livello di sostegno debba continuare.

L’errore è stato causato dalla sopravvalutazione di alcuni dei sistemi inviati all’Ucraina, utilizzando il valore del denaro che costerebbe la sostituzione completa di un elemento piuttosto che il valore attuale dell’arma. In molti pacchetti di aiuti militari, il Pentagono ha scelto di attingere dalle proprie scorte di equipaggiamenti più vecchi ed esistenti, perché può farli arrivare in Ucraina più velocemente.

L’errore non ha limitato il sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina o ostacolato la capacità di inviare aiuti sul campo di battaglia.

Il Pentagono sta ancora cercando di determinare esattamente l’entità dell’eccedenza totale chiedendo alle diverse forze armate di rivedere tutti i precedenti pacchetti di aiuti all’Ucraina utilizzando le cifre di costo appropriate. Il risultato, secondo il funzionario, sarà che il Dipartimento avrà a disposizione più fondi da utilizzare per l’Ucraina.

Finora gli Stati Uniti hanno fornito all’Ucraina quasi 37 miliardi di dollari in aiuti militari dall’invasione della Russia nel febbraio 2022. La maggior parte di questi aiuti è consistita in sistemi d’arma, milioni di munizioni e proiettili e una serie di camion, sensori, radar e altre attrezzature prelevate dalle scorte del Pentagono e inviate rapidamente in Ucraina.

I membri del Congresso hanno ripetutamente sollecitato i dirigenti del Dipartimento della Difesa su come gli Stati Uniti stiano monitorando gli aiuti all’Ucraina per garantire che non siano soggetti a frodi o finiscano nelle mani sbagliate. Il Pentagono ha dichiarato di avere un “solido programma” per tracciare gli aiuti mentre attraversano il confine con l’Ucraina e per tenerli sotto controllo una volta arrivati, a seconda della sensibilità di ciascun sistema d’arma.

A fine febbraio, l’ispettore generale del Pentagono ha dichiarato che il suo ufficio non ha ancora trovato prove che i miliardi di dollari in armi e aiuti all’Ucraina siano andati persi a causa della corruzione o siano stati dirottati nelle mani sbagliate. Ha avvertito che queste indagini sono solo nelle fasi iniziali.

Tommaso dal Passo