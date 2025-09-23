STATI UNITI. Il Pentagono attacca la libertà di stampa

L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta imponendo nuove restrizioni alla copertura mediatica delle forze armate statunitensi, richiedendo alle organizzazioni giornalistiche di accettare di non divulgare informazioni la cui divulgazione non sia stata approvata dal governo.

In una nota di venerdì, il Dipartimento della Difesa ha affermato che ai giornalisti che pubblicano materiale sensibile non autorizzato potrebbero essere revocate le credenziali stampa, riporta Reuters.

I sostenitori dei media hanno affermato che le restrizioni avrebbero soffocato l’informazione indipendente.

La nota affermava che le organizzazioni giornalistiche sarebbero state tenute a riconoscere che divulgare, accedere o tentare di accedere a informazioni sensibili senza autorizzazione potrebbe essere motivo di rifiuto o revoca delle credenziali stampa del Pentagono.

Il dipartimento “rimane impegnato nella trasparenza per promuovere la responsabilità e la fiducia del pubblico. Tuttavia, le informazioni del Dipartimento della Guerra devono essere approvate per la divulgazione al pubblico da un funzionario autorizzato prima di essere divulgate, anche se non classificate”, si legge nel promemoria, che utilizza la denominazione di Dipartimento della Guerra. Trump ha ordinato al dipartimento di rinominarsi Dipartimento della Guerra, un cambiamento che richiederà l’intervento del Congresso.

Questa mossa segna l’ultimo esempio di pressione esercitata dal governo Trump sulle organizzazioni mediatiche statunitensi che Trump ha a lungo considerato prevenute nei suoi confronti. Rappresenta anche un’espansione delle restrizioni all’accesso della stampa al Pentagono sotto la guida del Segretario alla Difesa Pete Hegseth, ex conduttore di Fox News.

Il promemoria afferma che ai giornalisti che perderanno le credenziali verrà negato l’accesso a tutte le installazioni militari statunitensi, incluso il Pentagono stesso. Un tale divieto solleverebbe seri dubbi sulla copertura mediatica delle forze armate statunitensi, dai principali annunci del Pentagono alle sue azioni nei conflitti e nei soccorsi in caso di calamità. La mossa è stata rapidamente condannata da testate giornalistiche come il New York Times, Reuters, Washington Post e Wall Street Journal. Il direttore del National Press Club di Washington, che promuove la libertà di stampa, ha affermato che si tratta di un “attacco diretto” al giornalismo indipendente.

“Se le notizie sui nostri militari devono prima essere approvate dal governo, allora il pubblico non riceve più un’informazione indipendente. Riceve solo ciò che i funzionari vogliono che veda”, ha dichiarato il presidente del National Press Club, Mike Balsamo.

Al Pentagono operano più di due dozzine di testate giornalistiche che riportano le attività quotidiane delle forze armate statunitensi.

Il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, ha dichiarato in una nota che queste “sono linee guida basilari e di buon senso per proteggere le informazioni sensibili, nonché per la tutela della sicurezza nazionale e dell’incolumità di tutti coloro che lavorano al Pentagono”.

A febbraio, il dipartimento ha rimosso quattro testate giornalistiche dagli uffici designati al Pentagono, avviando una rotazione con altre testate. A maggio, Hegseth ha inoltre emesso ordinanze che impongono ai giornalisti di essere scortati da personale ufficiale all’interno di gran parte dell’edificio del Pentagono.

Maddalena Ingroia

