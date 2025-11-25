STATI UNITI. Il Grande Fratello americano legge le targhe delle auto per vedere dove si va

Diversi parlamentari democratici stanno mettendo in dubbio la legalità di un programma di intelligence predittiva della Border Patrol statunitense, che individua e trattiene i conducenti per viaggi sospetti all’interno del Paese.

Il senatore Ed Markey del Massachusetts ha inviato una lettera all’agenzia madre della Border Patrol, definendo il programma di lettura delle targhe una “rete di sorveglianza invasiva” che “rappresenta una seria minaccia alla privacy e alle libertà civili degli individui” e sollevando la possibilità che il programma possa violare la Costituzione degli Stati Uniti, riporta AP.

“Una sorveglianza così pervasiva – simile a quella condotta da regimi autoritari come la Cina – non solo limita la libertà di espressione e di riunione, ma solleva anche gravi preoccupazioni costituzionali. Senza trasparenza, responsabilità e chiare limitazioni, queste pratiche erodono i diritti individuali fondamentali e creano un pericoloso precedente per un potere governativo incontrollato”, ha scritto Markey in una lettera chiedendo all’agenzia dettagli sui lettori di targhe e sul loro utilizzo.

Secondo AP, la Border Patrol degli Stati Uniti, una componente della U.S. Customs and Border Protection, sta conducendo un programma di intelligence predittiva che monitora milioni di automobilisti americani in tutto il paese per identificare e trattenere le persone le cui abitudini di viaggio ritiene sospette. In alcuni casi, la Border Patrol ha nascosto i suoi lettori di targhe in normali apparecchiature di controllo del traffico. L’agenzia ha anche avuto accesso ai dati delle targhe raccolti da altre forze dell’ordine federali, statali e locali, nonché da aziende private.

Il programma, che è esistito sotto le amministrazioni di entrambi i partiti, ha portato al fermo, alla perquisizione e, in alcuni casi, all’arresto di persone. Una rete di telecamere scansiona e registra le informazioni sulle targhe dei veicoli, e un algoritmo segnala i veicoli ritenuti sospetti in base alla provenienza, alla destinazione e al percorso seguito. A loro volta, gli agenti federali a volte segnalano i conducenti che ritengono sospetti alle forze dell’ordine locali, che fermano il traffico citando motivi come eccesso di velocità o violazioni del cambio di corsia.

I tribunali hanno generalmente confermato la raccolta di dati tramite lettori di targhe sulle strade pubbliche, ma hanno limitato l’accesso governativo senza mandato ad altri tipi di dati di tracciamento persistenti che potrebbero rivelare dettagli sensibili sugli spostamenti delle persone, come i dispositivi GPS o i dati di localizzazione dei cellulari. Una crescente critica da parte di studiosi e attivisti per le libertà civili sostiene che i sistemi di raccolta su larga scala come i lettori di targhe potrebbero essere incostituzionali ai sensi del Quarto Emendamento, che protegge le persone da perquisizioni irragionevoli.

“Sempre più spesso, i tribunali hanno riconosciuto che l’uso di tecnologie di sorveglianza può violare le tutele del Quarto Emendamento contro perquisizioni e sequestri irragionevoli. Sebbene quest’area del diritto sia ancora in fase di sviluppo, l’uso di lettori di targhe e algoritmi predittivi per tracciare e segnalare i movimenti delle persone rappresenta il tipo di sorveglianza a tappeto che dovrebbe sollevare preoccupazioni di natura costituzionale”, ha scritto Markey.

La Border Patrol in precedenza aveva affermato che l’agenzia utilizza i lettori di targhe per identificare le minacce e smantellare le reti criminali e che l’uso di questa tecnologia è “regolato da un rigoroso quadro normativo multilivello, nonché dalle leggi federali e dalle tutele costituzionali, per garantire che la tecnologia venga applicata in modo responsabile e per scopi di sicurezza chiaramente definiti”.

Altri legislatori hanno ribadito le preoccupazioni di Markey sulla legalità del programma. Il deputato Dan Goldman, democratico di New York e membro della Commissione per la Sicurezza Interna della Camera, ha scritto sabato sul social media X che se la CBP “sta segretamente monitorando i percorsi di viaggio di milioni di americani e detenendo persone sulla base di un algoritmo, non di mandati o prove, come è possibile che ciò sia coerente con il Quarto Emendamento?” “Guidare non è una causa probabile”, ha scritto Goldman. “Il Congresso ha bisogno di piena trasparenza su questo programma immediatamente”.

Anche il senatore della Virginia Mark Warner, il principale esponente democratico della Commissione Intelligence del Senato, ha dichiarato di avere dubbi di natura costituzionale: ”Mentre gli americani in tutto il paese si mettono in viaggio durante le festività natalizie, non dovrebbero preoccuparsi che i loro spostamenti possano renderli un bersaglio per le forze dell’ordine o esporli a indebite indagini sui loro movimenti, attività e relazioni”, ha affermato Warner in una dichiarazione.

Maddalena Ingroia

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/