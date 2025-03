STATI UNITI. Il declino della talassocrazia americana: non ci sono più cantieri navali 

La Marina americana aveva 16 grandi cantieri navali. Negli ultimi 30 anni, tutti i cantieri navali, ad eccezione di Pearl Harbor e Puget Sound nel Pacifico, e di Norfolk e Portsmouth nell’Atlantico, sono stati chiusi, demoliti e i loro materiali utilizzati come rottami metallici o convertiti in strutture civili senza alcun collegamento con il loro passato di costruzione navale.

Una delle conseguenze più importanti dell’incapacità degli Stati Uniti di eguagliare la marina cinese in rapida crescita in termini di qualità e quantità, unita alla consapevolezza che gli Stati Uniti non dovranno mai più affrontare un serio avversario convenzionale, corruzione e problemi economici, è la perdita di cantieri navali e di manodopera qualificata.

Mentre gli Stati Uniti continuano ad affrontare una crisi finanziaria, errori dottrinali, confusione e costi sempre crescenti per rilanciare i cantieri navali, la Cina ha recentemente assunto altri 50.000 lavoratori per una nuova espansione del suo cantiere navale di Dalian.

Questa crescita della forza lavoro, nonostante gran parte del lavoro venga svolto dai robot, riflette la determinazione e la serietà della Cina nello sviluppo navale.

“La cosa più importante che dobbiamo fare nei prossimi 10 anni è aumentare la velocità con cui vengono progettate e costruite le navi della Marina degli Stati Uniti”, aveva dichiarato il vicesegretario di Stato americano Kurt Campbell durante un’audizione della Commissione Affari Esteri della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti a settembre 2024, riporta il sudcoreano Hankyoreh.

“Negli ultimi 25 anni ci siamo concentrati principalmente sulle forze di terra e sulle forze speciali. Questo è il periodo della marina”. “Ora dobbiamo concentrarci sempre di più sulle nostre capacità di spedizione navale”, aveva affermato Campbell.



Il pilastro portante dell’egemonia statunitense, la Marina militare statunitense, è scosso fino alle fondamenta. L’industria cantieristica statunitense, un tempo considerata la più grande al mondo, è lentamente crollata, lasciando gli Stati Uniti con una capacità notevolmente inferiore di costruire e riparare le proprie navi.



La Marina degli Stati Uniti sta lottando per mantenere, e tanto meno per aumentare, il numero di navi della sua flotta, mentre la Cina, che si è aggiudicata il titolo di costruttore navale numero 1 al mondo e ha iniziato a superare la Marina degli Stati Uniti in termini di dimensioni della sua flotta.



La capacità di costruzione navale della Cina: 232 volte superiore a quella degli Stati Uniti



“Per la prima volta in mezzo secolo, la Marina degli Stati Uniti si trova ad affrontare una crescente possibilità di sconfitta in mare”, affermava Campbell.



Il senso di crisi che pervade gli Stati Uniti è perfettamente dimostrato nel rapporto Unpacking China’s Naval Buildup, pubblicato a giugno 2024 dal think tank statunitense Center for Strategic and International Studies.



Il rapporto sostiene che gli Stati Uniti potrebbero “presto affrontare il loro primo potenziale contendente per il predominio marittimo almeno dai tempi del crollo dell’Unione Sovietica”. Avverte inoltre che questa tendenza sarà difficile da superare, poiché la causa è il costante declino che l’industria cantieristica statunitense sta attraversando da decenni.



“Se la Cina continua ad espandere la sua flotta al ritmo attuale e gli Stati Uniti non rivitalizzano la loro industria cantieristica, la Cina avrà sempre più probabilità di uscire vittoriosa da una guerra tra stati, in particolare da una guerra prolungata tra grandi potenze”, affermava il rapporto.

Luigi Medici

