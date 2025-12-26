STATI UNITI. Il controllo dell’emisfero occidentale si scontra con la realtà economica

La nuova politica dell’amministrazione Trump volta a riaffermare il dominio assoluto degli Stati Uniti nell’emisfero occidentale e a estromettere tutti i rivali stranieri è una “totale illusione” impraticabile di fronte alle moderne realtà economiche, secondo gli esperti di relazioni internazionali.

La politica, dettagliata nell’ultima Strategia per la Sicurezza Nazionale mira a invertire quelli che Washington descrive come “anni di negligenza”, impedendo a concorrenti come la Cina di posizionare forze o di ottenere il controllo di “risorse strategicamente vitali” nelle Americhe, riporta Anadolu Agency.

Gli esperti sentiti da Anadolu affermano che i profondi legami economici dell’America Latina con Pechino, uniti alle contraddizioni nella politica commerciale ed estera di Washington, minano la fattibilità di un emisfero dominato esclusivamente dall’influenza statunitense.

La nuova strategia affonda le sue radici nel ruolo centrale di lunga data dell’America Latina nella politica estera statunitense.

“L’America Latina è stata la prima regione di espansione internazionale degli Stati Uniti e ha storicamente occupato una posizione strategica centrale per Washington, sia economicamente che geopoliticamente (…) la posizione privilegiata della regione nell’estrazione e nella fornitura di materie prime strategiche” e l’importanza geopolitica di “confini terrestri e marittimi condivisi… nonché del controllo e della sicurezza di rotte vitali come il Canale di Panama”, prosegue l’Agenzia turca.

La strategia 2025 mira a far rivivere la logica della Dottrina Monroe, la politica del 1823 che dichiarava l’emisfero occidentale off-limits per le potenze esterne. Sebbene l’ex Segretario di Stato John Kerry abbia dichiarato la dottrina “superata” nel 2013, la nuova strategia inquadra il predominio degli Stati Uniti nella regione come essenziale per la sicurezza e la prosperità nazionale, definendo l’approccio un “Corollario Trump”.

Sebbene il tono sia conflittuale, alcuni esperti vedono la politica non come una rottura radicale, ma come un’intensificazione di un approccio statunitense oramai storico.

La politica di Trump segue uno schema che risale a più di due secoli fa, con Washington che ridefinisce ripetutamente le minacce nella regione: dal colonialismo europeo al comunismo, fino al traffico di droga e all’immigrazione. Washington ora “mobilita l’intero apparato discorsivo e materiale per contenere l’espansione commerciale della Cina”. La “lotta alla Cina” è comparsa nei documenti strategici statunitensi fin dall’amministrazione Obama.

Ma a differenza delle amministrazioni passate, in cui i meccanismi coercitivi erano “meno visibili”, ora sono “espliciti sia nei documenti che nelle azioni”.

Al centro delle preoccupazioni di Washington c’è la forte presenza economica della Cina, il cui impegno in America Latina è stato guidato principalmente da interessi commerciali e di investimento, in particolare in materie prime e infrastrutture, sebbene questi legami rafforzino anche le relazioni diplomatiche. “Gli Stati Uniti percepiscono questo tipo di questioni come legate ai propri interessi strategici nella regione”.

Un pilastro controverso della nuova strategia è il suo accenno all’intenzione di interferire nella politica interna, promettendo di “premiare e incoraggiare i governi, i partiti politici e i movimenti della regione ampiamente allineati ai nostri principi”.

Questo approccio è stato evidente quando Washington ha annunciato il suo sostegno a un piano di salvataggio da 20 miliardi di dollari per l’Argentina in vista delle elezioni di medio termine del Paese. Trump ha poi avvertito che la generosità degli Stati Uniti sarebbe finita se il presidente Javier Milei avesse perso.

La debolezza principale della strategia USA risiede nella sottovalutazione della profondità dell’integrazione economica dell’America Latina con la Cina, acceleratasi dopo l’adesione di Pechino all’Organizzazione Mondiale del Commercio nel 2001.

Nel 2015, la Cina aveva già superato gli Stati Uniti come principale partner commerciale per la maggior parte dei paesi sudamericani, e l’orientamento politico potrebbe non essere sufficiente a cambiare la situazione.

Gli Stati Uniti non hanno “mezzi sufficienti” per sostituire la Cina.

La strategia stessa riconosce che molti paesi interagiscono con potenze rivali per motivi economici. Sostiene che Washington debba dimostrare le insidie ​​di “assistenza estera presumibilmente ‘a basso costo'”, dimostrare la “qualità superiore” delle imprese statunitensi e utilizzare “la leva finanziaria e tecnologica per indurre i paesi a rifiutare tale assistenza”.

Gli esperti sottolineano che l’emisfero occidentale non è un monolite e che la strategia statunitense si scontra con una netta divisione geografica nella sua efficacia. Washington mantiene una leva significativa in Messico, America Centrale e Caraibi grazie alla geografia e ai legami commerciali.

A sud del Canale di Panama, tuttavia, le dinamiche cambiano drasticamente. In Sud America, gli investimenti statali cinesi nelle infrastrutture hanno creato relazioni che gli Stati Uniti non sono stati in grado di eguagliare e questi legami sono più complessi e, per molti paesi, sempre più indispensabili.

Ciò nonostante, Washington continua a esercitare pressioni. Il Venezuela, strettamente allineato con la Cina, è diventato un punto focale.

Esistono poi conflitti tra politiche commerciali protezionistiche e dazi che “spingono i paesi più verso la Cina” e l’obiettivo geopolitico di allontanarli.

Il Canada è un esempio lampante, dove le minacce tariffarie e la retorica sull’annessione hanno alimentato una reazione che ha contribuito alla rielezione di un governo liberale, che in precedenza era stato molto indietro nei sondaggi rispetto a un candidato conservatore più pro-Trump.

Gli esperti prevedono che gli Stati Uniti difficilmente cederanno la loro influenza in quello che considerano il loro territorio, prepareranno il terreno per una prolungata tensione regionale.

I paesi latinoamericani rimangono frammentati e privi di una risposta unitaria alle pressioni statunitensi. La loro posizione futura dipenderà dalla loro capacità di coordinare strategie comuni per ridurre la dipendenza dall'”egemonia statunitense”.

Tommaso Dal Passo

