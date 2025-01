STATI UNITI. Il controllo della logistica globale: ecco l’obiettivo dello scontro sino americano per il Canale di Panama. Con un occhio a Taranto

Le recenti promesse del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di reclamare il Canale di Panama hanno segnalato le crescenti tensioni tra Stati Uniti e Cina in America Latina.

Dopo che Trump ha affermato nel suo discorso inaugurale del 20 gennaio che è tempo che gli Stati Uniti riprendano il controllo del Canale di Panama, il senatore statunitense Eric Schmitt il 23 gennaio ha presentato una risoluzione che chiede al governo panamense di “espellere funzionari e interessi della Repubblica Popolare Cinese (RPC) e porre fine alla gestione cinese dei principali porti panamensi”, riporta AT.

La risoluzione chiede inoltre al governo di Panama di: riaffermare il suo impegno per la “neutralità permanente” del Canale di Panama come definito dal Trattato di neutralità firmato nel 1977; rivedere e terminare gli accordi che consentono alle imprese statali cinesi o alle cosiddette entità private con sede in Cina di gestire infrastrutture strategiche, inclusi i porti di Balboa e Cristobal; riaffermare il suo impegno a mantenere la sovranità di Panama e a proteggere la sicurezza dell’emisfero occidentale cercando partnership in linea con i valori democratici e il rispetto reciproco.

La risoluzione afferma che il governo degli Stati Uniti dovrebbe offrire investimenti significativi per modernizzare l’infrastruttura del canale di Panama e fornire alternative ai progetti finanziati dalla Cina; fornire supporto tecnico, finanziario e strategico a Panama mentre cerca di affermare la sovranità sulla sua infrastruttura critica e ridurre la sua dipendenza da entità affiliate a Pechino. In estrema sintesi, la risoluzione di Schmitt chiede la cessazione della concessione operativa concessa dalla Panama Maritime Authority (AMP) a Hutchison Ports Holdings, una società di gestione portuale con interessi globali controllata dal magnate di Hong Kong Li Ka-shing.

“È da un po’ di tempo che la Cina controlli effettivamente il Canale di Panama. Controllano i porti su entrambe le estremità. Perché è importante? Perché la maggior parte delle merci che trasportiamo nel Pacifico passano attraverso il Canale di Panama”, “Il canale non è più neutrale. Fa parte della Belt and Road Initiative cinese, dove acquistano porti, costruiscono aeroporti e se critichi il PCC, potresti non avere più voli. Costruiscono infrastrutture che possono accendere e spegnere. Noi semplicemente, da una prospettiva di sicurezza nazionale, non possiamo avere quella situazione”, ha detto Schmitt a Fox News.

Ha detto che gli Stati Uniti non hanno considerato il fatto che la loro marina avrebbe dovuto attraversare il Canale di Panama prima di “cederlo stupidamente”. “Il XXI secolo sarà definito da chi vincerà la competizione tra America e Cina comunista”, ha aggiunto.

La Commissione economica delle Nazioni Unite per l’America Latina e i Caraibi (ECLAC) ha affermato che il volume degli scambi tra Cina e paesi latinoamericano e caraibici è aumentato negli ultimi anni, raggiungendo i 489 miliardi di dollari nel 2023. Tale cifra era di soli 18 miliardi di dollari nel 2002.

Sempre nel 2023, gli investimenti diretti esteri della Cina in America Latina e nei Caraibi ammontavano a circa 9 miliardi di dollari, ovvero il 6% del totale della regione.

Lo scorso novembre, il presidente cinese Xi Jinping ha inaugurato il mega-porto di Chancay in una cerimonia online in Perù il 14 novembre. I media statali hanno affermato che il porto di Chancay aiuterà la Cina a incrementare il commercio e ad attuare la sua Belt and Road Initiative.

Ma il Canale di Panama è nel mirino immediato di Trump. In una conferenza stampa del 7 gennaio, Trump ha rifiutato di escludere il possibile uso della forza militare per riprendere il controllo del Canale di Panama, una minaccia che ha ribadito durante il suo discorso inaugurale.

“Il Canale di Panama, che è stato sconsideratamente dato al paese di Panama dopo che gli Stati Uniti hanno speso più soldi di quanti ne abbiano mai spesi prima per un progetto e hanno perso 38.000 vite nella costruzione del Canale di Panama”. “Lo scopo del nostro accordo e lo spirito del nostro trattato sono stati totalmente violati. Le navi americane sono state gravemente sovraccaricate e non sono state trattate equamente in alcun modo, forma o aspetto. E questo include la Marina degli Stati Uniti”. “La Cina sta gestendo il Canale di Panama. E non l’abbiamo dato alla Cina. L’abbiamo dato a Panama e ce lo stiamo riprendendo”, ha detto Trump nel suo discorso del 20 gennaio.

“La Cina non partecipa alla gestione o all’operatività del canale. La Cina non ha mai interferito”, ha affermato Mao Ning, portavoce del Ministero degli Esteri cinese, in una conferenza stampa del 22 gennaio. “Rispettiamo la sovranità di Panama sul canale e lo riconosciamo come una via d’acqua internazionale permanentemente neutrale”.

Hutchison Ports gestisce porti in Messico e Bahamas in Nord America e un terminal container a Buenos Aires, Argentina in Sud America. Gestisce inoltre porti nel Regno Unito, nei Paesi Bassi, in Germania, in Belgio, in Italia, si tratta del terminal contener di Taranto, strategico arsenale italiano e alleato, e in Spagna.

Tommaso Dal Passo

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/