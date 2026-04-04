STATI UNITI. Hegseth licenzia in tronco il vertice dello USARMY 

Il generale Randy George, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, è stato “dimesso” anticipatamente dal suo incarico su richiesta del segretario alla Difesa Pete Hegseth, come riportato per la prima volta giovedì scorso da CBS News.

Defense One riporta che l’esercito si aspettava questo cambiamento da quando il vice Capo di Stato Maggiore dell’esercito era stato allontanato alla fine dello scorso anno: ”Questo cambio era ampiamente previsto dal momento in cui il generale [Jim] Mingus è stato rimosso dall’incarico”.

Mingus ha ricoperto la carica di vice capo di stato maggiore per meno di due anni, mentre tradizionalmente ha una durata di quattro anni. Al suo posto, il presidente Donald Trump ha nominato l’allora generale dell’esercito Christopher LaNeve, il principale consigliere militare di Hegseth, la cui nomina è stata confermata dal Senato a gennaio scorso.

Quando George divenne Capo di Stato Maggiore nell’autunno del 2023, era previsto che si ritirasse nell’ottobre del 2027. Ma queste mosse hanno creato lo scenario in cui stato “dimesso” dando campo libero Hegseth di sostituirlo rapidamente con un suo alleato. “Il generale Randy A. George si ritirerà dalla sua posizione di 41° capo di stato maggiore dell’esercito con effetto immediato. Il Dipartimento della Guerra è grato al generale George per i decenni di servizio alla nostra nazione. Gli auguriamo ogni bene per il suo pensionamento”, ha dichiarato giovedì sui social media il portavoce del Pentagono Seth Parnell.

George è l’ultimo alto ufficiale militare licenziato da Hegseth con poche spiegazioni, una serie iniziata con la rimozione del presidente del Joint Chiefs of Staff, del capo delle operazioni navali e del vice capo di stato maggiore dell’aeronautica nel febbraio 2025.

Sebbene l’esercito sia stato risparmiato all’epoca, i licenziamenti di Mingus e George hanno sollevato interrogativi sul fatto che Hegseth abbia messo gli occhi anche sulla leadership civile dell’esercito.

«Il Segretario Hegseth punta chiaramente a una profonda revisione della struttura di comando dell’Esercito», dichiarano le fonti della testata americana. «Dato che solo il Presidente Trump ha l’effettiva autorità di rimuovere il Segretario [Dan] Driscoll, Hegseth ha aggirato tale restrizione allontanando il personale che gravitava intorno a Driscoll».

George aveva guidato una profonda revisione del processo di modernizzazione dell’Esercito, ottenendo importanti successi come la consegna del nuovo carro armato principale ai soldati con cinque anni di anticipo rispetto alla data prevista. Era stato anche una figura chiave nell’Iniziativa di Trasformazione dell’Esercito, una lunga lista di riforme richieste dall’Esercito e approvate da Hegseth lo scorso aprile.

Lucia Giannini

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