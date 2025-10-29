STATI UNITI. Hai un meme su Trump o Vance sul telefonino? Allora non passi la frontiera

Quest’anno, gli agenti della Customs and Border Protection degli Stati Uniti hanno ispezionato più telefoni che mai alla frontiera, con alcuni agenti che hanno respinto i turisti per aver messo “Mi piace” o condiviso meme su Donald Trump e J.D. Vance.

Il numero di telefoni ispezionati dagli agenti di frontiera è aumentato del 17% nell’ultimo anno, con la CBP che ha ispezionato oltre 55.424 dispositivi, secondo le statistiche di Wired. Solo un anno prima, la CBP aveva effettuato 47.000 ispezioni, riporta The Independent.

L’aumento vertiginoso delle ispezioni ha coinciso con un crollo del numero di turisti che visitano gli Stati Uniti, poiché persone provenienti da Canada ed Europa cercano destinazioni di vacanza alternative.

I funzionari di frontiera sono legalmente autorizzati a ispezionare i telefoni di chiunque entri negli Stati Uniti, compresi quelli dei cittadini e dei titolari di green card.

Le ispezioni di base prevedono che gli agenti federali scorrano manualmente un telefono, mentre le ispezioni avanzate utilizzano strumenti avanzati per copiare e analizzare i dati. Le ispezioni avanzate richiedono agli agenti di avere un ragionevole sospetto o una causa, ma il mancato rispetto può comportare arresti.

Tuttavia, una preoccupante tendenza ai respingimenti alla frontiera ha sollevato preoccupazioni sul fatto che l’attuale Amministrazione stia utilizzando le rigide regole per impedire l’ingresso a persone che hanno criticato Trump.

Un ministro del governo francese ha dichiarato che a uno scienziato è stato negato l’ingresso negli Stati Uniti dopo il ritrovamento di messaggi critici nei confronti della presidenza di Trump. “Ho appreso con preoccupazione che a un ricercatore francese, in viaggio per una conferenza vicino a Houston, è stato negato l’ingresso negli Stati Uniti prima di essere espulso”, ha dichiarato Philippe Baptiste, ministro francese dell’Istruzione superiore e della ricerca, in una dichiarazione pubblicata da Le Monde a marzo 2025. “Questa misura è stata apparentemente adottata dalle autorità americane perché il telefono del ricercatore conteneva conversazioni con colleghi e amici in cui esprimeva un’opinione personale sulla politica di ricerca dell’amministrazione Trump”, ha continuato.

A giugno, un turista norvegese ha affermato che gli era stato negato l’ingresso negli Stati Uniti dopo che gli agenti di frontiera avevano scoperto un meme su JD Vance sul suo dispositivo. Mads Mikkelsen, 21 anni, ha dichiarato di essere stato costretto a consegnare il suo telefono per un’ispezione dopo che gli agenti di frontiera lo avevano minacciato di una multa di 5.000 dollari o di cinque anni di carcere se non avesse ottemperato. La decisione di respingere la sua domanda si sarebbe basata presumibilmente sulla presunta presenza del meme sul suo dispositivo. La notizia è stata liquidata come “FALSA” dalla CBP su X: ”A Mads Mikkelsen non è stato negato l’ingresso per meme o motivi politici, ma per il suo ammesso consumo di droga”, ha scritto l’agenzia.

All’epoca, Mikkelsen ha ammesso di aver parlato con gli agenti della CBP, ma ha affermato che le loro preoccupazioni erano concentrate sul meme e su una seconda foto raffigurante una pipa di legno da lui costruita.

Lo stesso mese, Alastair Kitchen, uno scrittore australiano, ha dichiarato su BlueSky di essere stato “arrestato ed espulso dagli Stati Uniti” a causa del suo “articolo sulle proteste studentesche di Columbia”.

Il turismo straniero negli Stati Uniti è crollato negli ultimi mesi, con i viaggi dal Canada e dal Messico verso gli Stati Uniti in calo del 20%, secondo i dati della US Travel Association riporta Reuters.

Tommaso Dal Passo

