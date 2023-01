STATI UNITI. Economia trainata da energia e armi

In un rapporto del 30 dicembre la Fed di Dallas ha scritto che «la guerra della Russia contro l’Ucraina – che è stato un duro colpo per l’economia globale che ha frenato la ripresa dalla pandemia di COVID-19 – è ciò che ha esacerbato l’inflazione già elevata. In questo contesto, l’economia statunitense sta affrontando notevoli venti contrari. Dall’aumento dei prezzi di cibo, energia e materie prime».

L’unità di ricerca della rivista Economist inoltre hanno stimato che gli effetti più importanti della guerra ucraina sull’economia statunitense sono molteplici tra cui: «La guerra farà aumentare i prezzi globali delle materie prime, alimentando l’inflazione e influenzando la crescita economica degli Stati Uniti». «Gli Stati Uniti aumenteranno la produzione di combustibili fossili e rafforzeranno la loro posizione di principale fonte di energia, in particolare di gas naturale liquefatto (GNL), per aiutare a soddisfare la domanda in Europa».

A trainare l’economia statunitense nel 2022 i settori dell’energia e degli armamenti: i paesi europei si sono rivolti agli Stati Uniti per aiutare a colmare i gap energetici, in un momento in cui erano alla ricerca di fornitori alternativi di petrolio e gas, in un tentativo di limitare le loro importazioni di energia russa. Washington ha incrementato la produzione interna ed è già diventata un importante esportatore di energia (il quarto maggiore esportatore di greggio al mondo e il secondo maggiore esportatore di gas naturale).

Si prevede che gli Stati Uniti rimarranno il più grande fornitore di gas naturale liquefatto in Europa nel 2023, e questo probabilmente genererà maggiori entrate per gli esportatori americani dopo che il 2022 ha stabilito record, e i proventi della vendita di gas americano all’Europa ammontavano a un totale di 35 miliardi di dollari fino alla fine dello scorso settembre, rispetto agli 8,3 miliardi di dollari dello stesso periodo del 2021, secondo i dati della US Energy Information Administration (EIA).

D’altra parte, il calo delle scorte di armi nei paesi europei ha costretto i paesi occidentali a presentare nuove richieste di armi americane, per compensare quanto fornito all’Ucraina. In effetti, il paniere azionario delle principali società produttrici di armi statunitensi è aumentato durante l’anno in corso. In un momento in cui l’indice S&P 500 è sceso del 24% nel 2022, le azioni di produttori di armi come Northrop Grumman, Lockheed Martin, General Dynamics e Boeing L3 Harris e Liodos Holdings; un aumento del 5,8% rispetto allo stesso periodo.

Il dollaro si è anche rafforzato a causa della guerra, poiché molti investitori in tutto il mondo si sono allontanati dall’Europa e hanno considerato gli Stati Uniti un rifugio finanziario sicuro perché l’Europa e le sue valute non sono più sicure e il valore del dollaro è aumentato nel corso degli anni anno contro l’euro da un dollaro rispetto a 0,94 euro di inizio anno, portando il dollaro a 1,05 euro lo scorso ottobre, per poi assestarsi a 0,94 questa settimana.

Maddalena Ingroia