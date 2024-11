STATI UNITI. Ecco come Trump e Harris si pagano la campagna elettorale 

Le elezioni presidenziali statunitensi del 2024 potrebbero diventare le più costose della storia moderna.

Quando Joe Biden si è ritirato dalla corsa del 2024 a giugno e ha sostenuto la vicepresidente Kamala Harris per affrontare l’ex presidente Donald Trump, ha innescato un enorme flusso di denaro verso i democratici, riporta Al Jazeera.

Nelle 24 ore successive all’annuncio della candidatura di Harris, 81 milioni di dollari sono planati sul suo fondo per la campagna elettorale. La campagna di Harris è stata una grande fonte di denaro per il Partito Democratico. Ha stabilito un nuovo record, incassando 1 miliardo di dollari in tre mesi.

Ha iniziato ottobre con un enorme vantaggio in denaro su Trump, avendo raccolto quasi tre volte di più del candidato del Partito Repubblicano a settembre, incassando 378 milioni di dollari. Harris ha anche superato Trump nella battaglia per i piccoli donatori. Nonostante un fondo più piccolo, Trump ha ancora tasche profonde, avendo raccolto 160 milioni di dollari a settembre.

A un evento di giugno, Trump se n’è andato con 50 milioni di dollari dopo aver parlato ai donatori per circa 45 minuti. E grazie ai suoi fedelissimi, quando è stato dichiarato colpevole di falsificazione di documenti a maggio, Trump ha utilizzato la sua condanna per raccogliere 52,8 milioni di dollari in circa 24 ore, secondo illuso staff elettorale. Trump ha anche sfruttato un tentativo di assassinio e la sua foto segnaletica di New York per raccogliere milioni di dollari ai donatori.

Negli Stati Uniti, il finanziamento delle campagne elettorali è regolato da una serie di leggi, che mirano a prevenire la corruzione promuovendo al contempo la trasparenza. La Federal Election Commission, Fec, fa rispettare queste regole.

Individui, organizzazioni e aziende possono contribuire alle campagne politiche, ma ci sono dei limiti a quanto possono dare direttamente ai candidati.

Gli individui di solito contribuiscono con la maggior parte dei fondi della campagna di un dato candidato. I donatori più ricchi tendono a dare di più. Legalmente, gli individui possono donare fino a 3.300 dollari per candidato, per elezione nel ciclo del 2024.

Entrambi i partiti hanno comitati a livello federale e statale che raccolgono anche fondi. I candidati possono anche autofinanziarsi, come Trump ha fatto in parte in passato.

Esistono modi per aggirare i limiti di contribuzione: I Political Action Committee, Pac, e super Pac, che svolgono un ruolo fondamentale nelle elezioni statunitensi. I Pac raccolgono i contributi dei membri e li donano alle campagne, con limiti di 5.000 dollari per candidato all’anno. I Pac spesso rappresentano settori come il petrolio o l’aerospaziale, o si concentrano su questioni come il cambiamento climatico o i diritti sulle armi.

I super Pac, creati dopo una sentenza della Corte Suprema del 2010, sono finanziati da individui, sindacati e aziende. A differenza dei Pac, possono donare importi illimitati a organizzazioni indipendenti collegate a un candidato, ma non possono donare o coordinarsi direttamente con le campagne.

E questa libertà consente ai più ricchi di dare quanti più soldi vogliono per sostenere il loro candidato preferito. Finora, la spesa esterna di questi gruppi ha totalizzato circa 2,8 miliardi dal 2010, secondo OpenSecrets, un gruppo apartitico che monitora il denaro in politica. Gran parte di quel denaro finanzia pubblicità, mailing, sondaggi e presenza online.

L’influenza del denaro nella politica solleva preoccupazioni. In particolare, i Super Pac aprono le porte a contributi significativi, spesso sollevando dubbi sul fatto che le elezioni riflettano veramente la volontà del popolo o quella dei donatori d’élite.

Elon Musk, il controverso miliardario della tecnologia, nonché la persona più ricca del mondo, che ha sostenuto Trump, ha annunciato a luglio che intendeva donare circa 45 milioni di dollari al mese all’America Pac, un super Pac che sostiene Trump e che ha creato. I suoi sforzi di raccolta fondi, incentrati sulla registrazione degli elettori e sul voto anticipato negli stati in bilico, sono stati sottoposti a esame. Nel frattempo, Miriam Adelson, miliardaria conservatrice, ha donato 95 milioni di dollari a un altro super Pac che sostiene Trump, riporta Cnn.

L’ascesa di “fondi oscuri”, ovvero i contributi fatti senza rivelare i donatori, ha anche reso più difficile ottenere la trasparenza. OpenSecrets ha segnalato un “aumento senza precedenti” di denaro oscuro durante i cicli del 2023 e del 2024, che potrebbe superare i 660 milioni di dollari da fonti sconosciute registrati nel 2020.

La riforma del finanziamento delle campagne elettorali potrebbe aiutare a riequilibrare la bilancia, ma gli sforzi che promuovono limiti più severi alle donazioni, trasparenza e finanziamenti pubblici non hanno preso piede a livello federale.

Nel 2022, il presidente Biden ha definito il denaro scuro una minaccia “seria” per la democrazia e ha esortato il Congresso ad approvare una legge sul finanziamento delle campagne elettorali che obbligasse i gruppi politici a rivelare i grandi donatori.

I repubblicani del Senato hanno bloccato la legge. Tuttavia, ci sono iniziative statali che aiutano a riequilibrare la bilancia.

Lucia Giannini

