STATI UNITI. DOGE VS USAID. Chiude l’agenzia umanitaria USA

L’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale, USAID, sta per chiudere, secondo Elon Musk, che negli ultimi giorni ha lottato per il controllo dell’Agenzia. Lunedì mattina, Musk ha tenuto una sessione live su X Spaces e ha detto di aver parlato in dettaglio di USAID con il presidente. “Ha concordato che dovremmo chiuderla”, ha detto Musk.

“È diventato evidente che non è una mela con un verme dentro”, ha detto Musk. “Quello che abbiamo è solo una palla di vermi. Devi fondamentalmente sbarazzarti di tutto. È irreparabile”. “La stiamo chiudendo”, ha detto Musk, ripreso da AP.

I suoi commenti arrivano dopo che l’amministrazione ha licenziato il direttore della sicurezza di USAID e il suo vice dopo che si sono rifiutati di consegnare materiale classificato in aree riservate ai team di ispezione governativi di Musk.

I membri del Dipartimento per l’efficienza governativa di Musk, DOGE, alla fine hanno avuto accesso sabato alle informazioni riservate dell’agenzia di aiuti, che includono rapporti di intelligence.

La squadra DOGE di Musk non aveva un’autorizzazione di sicurezza sufficientemente elevata per accedere a tali informazioni, quindi i due funzionari della sicurezza dell’USAID, John Voorhees e il vice Brian McGill, si ritenevano legalmente obbligati a negare l’accesso.

Musk domenica aveva detto in un post di X dicendo: “USAID è un’organizzazione criminale. È ora che muoia”. Ha continuato con altri post su X sull’agenzia di aiuti.

Kate Miller, che fa parte di un comitato consultivo per DOGE, ha affermato in un post separato che nessun materiale classificato è stato consultato “senza le dovute autorizzazioni di sicurezza”.

L’attacco a USAID arriva il giorno dopo che DOGE ha eseguito un’operazione simile presso il Dipartimento del Tesoro, ottenendo l’accesso a informazioni sensibili tra cui i sistemi di pagamento dei clienti della previdenza sociale e Medicare. Stando al Washington Post, un alto funzionario del Tesoro si era dimesso perché il team di Musk aveva avuto accesso a informazioni sensibili. Musk ha formato DOGE in collaborazione con l’amministrazione Trump con l’obiettivo dichiarato di trovare modi per licenziare dipendenti federali, tagliare programmi e tagliare le normative federali.

USAID, il cui sito web è scomparso sabato senza spiegazioni, è stata una delle agenzie federali più prese di mira dall’amministrazione Trump in una repressione crescente del governo federale e di molti dei suoi programmi.

“È stata gestita da un gruppo di lunatici radicali. E li stiamo cacciando fuori”, ha detto Trump ai giornalisti domenica sera a proposito di USAID.

L’amministrazione Trump e il Segretario di Stato Marco Rubio hanno imposto un congelamento senza precedenti degli aiuti esteri che ha bloccato gran parte dei programmi umanitari, di sviluppo e di sicurezza di USAID in tutto il mondo, costringendo migliaia di organizzazioni umanitarie a licenziare, e hanno ordinato congedi e permessi che hanno distrutto la dirigenza e il personale dell’agenzia a Washington.

Gli Stati Uniti sono di gran lunga il più grande donatore di aiuti umanitari al mondo, con USAID che amministra miliardi di dollari in aiuti umanitari, di sviluppo e di sicurezza in oltre 100 paesi.

Lucia Giannini

