STATI UNITI D’AMERICA. I migranti entrati negli States, non devono tornare in Messico

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha rifiutato di bloccare una sentenza di un giudice federale in Texas che richiede all’amministrazione Biden di ripristinare un programma di immigrazione dell’era Trump, il quale costringe i richiedenti asilo che arrivano al confine sud-occidentale ad aspettare l’approvazione in Messico.

Come riportato dal New York Times, la breve ordinanza non firmata della Corte sostiene che l’Amministrazione ha agito in modo arbitrario e capriccioso nel rescindere il programma, citando una decisione dello scorso anno che rifiutava di lasciare che l’amministrazione Trump rescindesse il programma dell’era Obama che proteggeva i giovani immigrati conosciuti come Dreamers.

Il programma contestato, conosciuto comunemente come Remain in Mexico e formalmente come Protocolli di protezione dei migranti, si applica alle persone che hanno lasciato un paese terzo e hanno viaggiato attraverso il Messico per raggiungere il confine degli Stati Uniti. Dopo che la politica è stata messa in atto all’inizio del 2019, decine di migliaia di persone hanno aspettato le udienze di immigrazione in accampamenti in tende antigieniche esposte agli elementi e ci sono state diffuse segnalazioni di aggressioni sessuali, rapimenti e torture.

Il presidente Biden ha sospeso e poi concluso il programma. Il Texas e il Missouri hanno tuttavia fatto causa, sostenendo che erano stati danneggiati dalla cessazione, dovendo fornire servizi governativi come le patenti di guida agli immigrati ammessi negli Stati Uniti con il programma.

Il 13 agosto, il giudice Matthew J. Kacsmaryk della Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Settentrionale del Texas, ad Amarillo, ha stabilito che una legge federale richiedeva il rimpatrio dei non cittadini in cerca di asilo in Messico quando il governo non aveva le risorse per trattenerli.

Il capo dell’Avvocatura generale in carica, Brian H. Fletcher ha detto ai giudici che questa è una nuova lettura della legge. Questo punto di vista, ha sostenuto Fletcher, «non è mai stato accettato da nessuna amministrazione presidenziale dalla promulgazione dello statuto nel 1996», compresa l’amministrazione Trump. Tuttavia, la Corte non ha ritenuto di dover fermare l’attuazione della sentenza.

Non è la prima volta che la Corte Suprema si è espressa sul programma. In risposta a una richiesta di emergenza dell’amministrazione Trump, la corte aveva fatto ripartire il programma l’anno scorso, dopo che una corte d’appello federale lo aveva bloccato.

