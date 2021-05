STATI UNITI D’AMERICA. Dubbi sul nuovo ambasciatore in Giappone

Rahm Emanuel, 61 anni, sarà il nuovo ambasciatore Usa a Tokyo. Nikkei riporta che Emanuel andrà a occupare la sede del più importante alleato americano in Asia, vacante da quando William Hagerty è partito nel 2019.

Emanuel, un esperto di politica interna, ha poca esperienza negli affari esteri. Al suo arrivo, il nuovo ambasciatore sarà spinto in questioni regionali tra cui la storica spaccatura tra Giappone e Corea del Sud, i negoziati in stallo con la Corea del Nord e uno stallo geopolitico con la Cina. Ma le tensioni sulle basi americane a Okinawa, la spesa per la difesa e lo squilibrio commerciale sono dietro l’angolo, nella relazione tra Usa e Giappone.

La sua nomina è stata definite imbarazzante, vista la sua scarsa dimestichezza con le relazioni internazionali, da parte dell’establishment. Emanuel avrà davanti altri diplomatici con profondi legami in Giappone e in Asia: l’ambasciatrice del Regno Unito Julia Longbottom, arrivata di recente, ha guidato la politica cinese ed è stata precedentemente a Tokyo come vice capo missione; l’ambasciatore russo Mikhail Galuzin, da oltre 40 anni a Tokyo, è cresciuto in parte in Giappone e parla correntemente la lingua.

La tiepida risposta del Giappone al colpo di stato in Myanmar e la repressione della Cina su Hong Kong e la sua popolazione uigura sono state fonti di frustrazione per l’amministrazione Biden. Ma un ambasciatore novizio può anche presentare lati negativi per il Giappone, in quanto sarà un tramite per trasmettere non solo gli interessi degli Stati Uniti a Tokyo, ma anche gli interessi del Giappone a Washington. Vale a dire, l’atto di bilanciamento di Tokyo tra le sue relazioni economiche con la Cina e le prerogative di sicurezza.

Il ministro degli Esteri giapponese Toshimitsu Motegi e il ministro della Difesa Nobuo Kishi potrebbero essere in grado di fare breccia con il loro nuovo interlocutore attraverso il loro background commerciale. Emanuel ha lavorato nell’investment banking dopo aver lasciato l’amministrazione Clinton.

Anche se Emanuel dovrebbe essere confermato dal Senato controllato dai Democratici, la sua audizione per la nomina sarà probabilmente un affare controverso. Parte dell’opposizione alla nomina di Emanuel proviene dalla sinistra politica. «Questi alti incarichi diplomatici dovrebbero andare solo a persone con etica, integrità e capacità diplomatiche. Emanuel non possiede nessuna di queste qualifiche», ha detto una coalizione di 28 gruppi democratici, incluso il Progressive Democrats of America, in una dichiarazione congiunta.

Graziella Giangiulio