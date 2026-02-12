STATI UNITI. Corruzione, abuso di potere violenze: questi i reati imputati ad agenti ICE 

Oltre venti impiegati dell’Immigration and Customs Enforcement degli Stati Uniti sono stati accusati di reati dal 2020, e le loro illeciti documentati includono modelli di abusi fisici e sessuali, corruzione e altri abusi di autorità, secondo un’analisi dell’Associated Press.

Sebbene la maggior parte dei casi si sia verificata prima dell’ingente stanziamento di fondi da parte del Congresso votasse all’ICE per assumere più agenti e detenere più persone, gli esperti affermano che questo tipo di reati potrebbe accelerare, dato l’enorme volume di nuovi dipendenti e la loro capacità di usare tattiche aggressive per arrestare ed espellere le persone, riporta AP.

L’amministrazione Trump ha incoraggiato gli agenti sostenendo che hanno “immunità assoluta” per le loro azioni in servizio e indebolendo la supervisione. Un giudice ha recentemente suggerito che l’ICE stesse sviluppando una preoccupante cultura di illegalità, mentre gli esperti si sono chiesti se i candidati ricevano un controllo e una formazione sufficienti.

Quasi tutte le forze dell’ordine si scontrano con dipendenti incompetenti e reati legati alla violenza domestica e all’abuso di sostanze stupefacenti. Ma la rapida crescita dell’ICE e la sua missione di espellere milioni di persone sono senza precedenti, la rendono facilmente sottoposta a commettere abusi.

La vicesegretaria del Dipartimento per la Sicurezza Nazionale, Tricia McLaughlin, ha affermato che gli illeciti non sono diffusi all’interno dell’agenzia e che l’ICE “prende molto sul serio le accuse di cattiva condotta da parte dei suoi dipendenti”. Ha affermato che la maggior parte dei nuovi assunti aveva già lavorato per altre forze dell’ordine e che il loro background era stato attentamente esaminato.

L’ICE ha annunciato il mese scorso di aver più che raddoppiato le sue dimensioni, arrivando a 22.000 dipendenti in meno di un anno.

Gli agenti dell’ICE sono particolarmente “vulnerabili a problemi di uso non necessario della forza”, dato che spesso svolgono operazioni di polizia in pubblico, mentre si trovano ad affrontare proteste. Con il numero di detenuti dell’ICE quasi raddoppiato rispetto allo scorso anno, raggiungendo quota 70.000, anche i responsabili della loro supervisione si trovano ad affrontare condizioni difficili che possono offrire maggiori opportunità di cattiva condotta.

La Border Patrol ha raddoppiato le sue dimensioni, arrivando a oltre 20.000 agenti dal 2004 al 2011, sei anni in più rispetto all’ICE. L’ICE è stato messo in imbarazzo da un’ondata di corruzione, abusi e altre condotte scorrette da parte di alcuni dei nuovi assunti. Sono stati scoperti casi di agenti che hanno accettato tangenti per far entrare negli Stati Uniti auto che trasportavano droga o che sono rimasti coinvolti nel traffico di esseri umani.

L’ICE sarebbe pronto a riscontrare problemi simili, che probabilmente saranno di portata più ampia, con meno controllo e responsabilità.

Stando ad AP, dal 2020, si registrano almeno 17 condannati e altri sei in attesa di processo tra gli agenti ICE. Nove sono stati incriminati nell’ultimo anno, tra cui un agente citato in giudizio il mese scorso per aver aggredito un manifestante nei pressi di Chicago fuori servizio.

Alcuni dei crimini più gravi sono stati commessi da agenti e supervisori graduati dell’ICE, piuttosto che da reclute. Ci sarebbero due filoni principali: abuso diptere violenza; accanto alla corruzione.

Il comportamento degli agenti sta attirando l’attenzione di osservatori e procuratori armati di cellulare nelle giurisdizioni a guida democratica. Le agenzie locali stanno indagando sugli eventi mortali avvenuti il mese scorso a Minneapolis contro i manifestanti Renee Good e Alex Pretti da parte di agenti federali, nonché sull’uccisione di Keith Porter da parte di un agente dell’ICE fuori servizio a Los Angeles la notte di Capodanno.

Altro filone è la corruzione, cioè l’accettazione di tangenti e l’inchiesta dell’agenzia americana non fa sconti segnalando una serie di casi che coinvolgono personale ICE.

Luigi Medici

