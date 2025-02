STATI UNITI. Continuano i tagli dell’amministrazione Trump

Il segretario alla Difesa americano Pete Hegseth ha difeso il licenziamento di generali e funzionari del Pentagono da parte del presidente Donald Trump, affermando che lo “status quo” al Dipartimento della Difesa “non funziona” e che “è tempo di sangue nuovo”.

L’ex direttore dell’FBI James Comey è indagato dal nuovo direttore dell’FBI Kash Patel con l’accusa di aver spiato Donald Trump e potrebbe essere accusato di tradimento.

Ma la Difesa non è l’unico settore in cui Trump sta usando l’accetta dei tagli: Si prevedeva di spendere il denaro dei contribuenti statunitensi per le seguenti voci di spesa, che sono state annullate: 69 milioni di dollari alla Fondazione Eurasia per le “attività di trasformazione digitale” in Europa.

Tagliati ancora 32 milioni di dollari per programmi tra cui “Media che promuovono la democrazia, l’inclusione e la responsabilità in Moldavia” e promozione dei “media sostenibili”; 7 milioni di dollari all’American Bar Association [Ordine degli avvocati, ndr] per promuovere la “sostenibilità” del “settore giuridico e della società civile eurasiatica”.

E ancora 520 milioni di dollari per consulente da investire nella governance ambientale, sociale e aziendale (ESG) in Africa e “mobilitare risorse e competenze del settore privato”; 25 milioni di dollari per “promuovere la conservazione della biodiversità e promuovere mezzi di sussistenza legittimi” promuovendo comportamenti “socialmente responsabili” in Colombia.

Tagliati i 40 milioni di dollari per “migliorare l’inclusione sociale ed economica dei migranti a basso reddito”; i 42 milioni di dollari alla Johns Hopkins University per ricercare e implementare il “cambiamento sociale e comportamentale” in Uganda; I 45 milioni di dollari per “affrontare i bisogni, le opportunità e le sfide identificate da attivisti e altri leader civici impegnati in azioni collettive non violente” e ancora 52 milioni di dollari per il World Economic Forum.

A quanto pare i tagli non sono finiti e i funzionari governativi cominciano. preoccuparsi. L’AP riferisce che 21 dipendenti pubblici si dimettono dal Ministero per l’Efficienza Governativa di Elon Musk, rifiutandosi di “eliminare i servizi governativi critici”.

Maddalena Ingrao

