STATI UNITI. Conseguenze impreviste del bando sull’uranio russo

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ora promulgato la legge HR 1042, la legge che vieta l’importazione di uranio russo, che vieta l’importazione di prodotti di uranio dalla Russia. Il divieto entra in vigore 90 giorni dopo la sua entrata in vigore e vieta qualsiasi importazione di uranio non irradiato a basso arricchimento. (LEU) prodotto nella Federazione Russa o da un’entità russa.

Possono essere concesse deroghe per consentire l’importazione di quantità limitate di LEU, in determinate circostanze, fino al 1 gennaio 2028. La nuova legislazione consente al Dipartimento dell’Energia (DOE) di emettere deroghe che autorizzano l’intero volume delle importazioni russe di uranio consentite entro i limiti di esportazione stabilito in un precedente accordo antidumping tra il Dipartimento del Commercio e la Russia che scade nel 2027, riporta AF.

Si prevede che saranno necessarie e concesse deroghe. Il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan ha affermato che la nuova legge “ristabilisce la leadership americana nel settore nucleare. Contribuirà a proteggere il nostro settore energetico per le generazioni a venire. E – sfruttando i 2,72 miliardi di dollari di finanziamenti federali senza precedenti che il Congresso ha recentemente stanziato su richiesta del Presidente – darà impulso a una nuova capacità di arricchimento negli Stati Uniti e invierà un chiaro messaggio all’industria che siamo impegnati per una crescita a lungo termine nel nostro paese. settore nucleare”.

Sullivan ha affermato che la legge raggiunge anche obiettivi multilaterali, compreso l’annuncio lo scorso anno da parte degli Stati Uniti con Canada, Francia, Giappone e Regno Unito di piani per investire collettivamente 4,2 miliardi di dollari per espandere la loro capacità di arricchimento e conversione. “Con questi fondi provenienti dal Congresso, abbiamo ampiamente superato tale impegno e stiamo lavorando con l’industria per realizzare questa ambizione”, ha affermato Sullivan.

Tuttavia, anche prima che il divieto diventasse legge, le preoccupazioni circa le forniture di combustibile avevano un effetto sulla miriade di aziende che hanno prodotto progetti per reattori modulari piccoli e avanzati, alcune con un significativo sostegno governativo. Molte aziende hanno obiettivi molto ottimistici di implementare i loro primi reattori entro il 2030, anche se la maggior parte è ancora in fase di progettazione.

La società nucleare statale russa Rosatom ha definito il divieto una mossa politica discriminatoria che minerebbe il mercato internazionale dell’uranio arricchito ma non impedirebbe alla Russia di sviluppare il suo business globale.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato in una conferenza stampa che “è difficile per gli americani competere con noi sul mercato internazionale”, aggiungendo che il divieto non è “nient’altro che concorrenza sleale” e non è critico per l’industria nucleare russa. “La nostra industria nucleare è una delle più avanzate al mondo”, ha affermato Peskov. “Continueremo a sviluppare questo settore”.

Rosatom è leader mondiale in termini di numero di progetti di costruzione di reattori nucleari intrapresi contemporaneamente, con tre unità in Russia e 33 all’estero.

Inoltre, tutti i suoi progetti all’estero prevedono supporto tecnico continuo, formazione e forniture di carburante per 60 anni. Dal 2023 Rosatom diventa anche fornitore esclusivo per il Brasile di prodotti legati all’uranio arricchito. Questa partnership a lungo termine con Brasilia sostituisce le precedenti importazioni dal Canada e dai consorzi europei.

Anche diversi paesi dell’Africa sub-sahariana, tra cui Burkina Faso, Mali, Zimbabwe, Ruanda, Burundi, Kenya ed Etiopia, hanno accordi relativi all’energia nucleare con Rosatom. È anche in trattative con il Sud Africa e lo Sri Lanka. In Bolivia si sta ultimando la costruzione di un reattore di ricerca e di un complesso di laboratori.

