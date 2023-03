STATI UNITI. Congresso e Casa Bianca divisi su WAGNER PMC

Il Congresso degli Stati Uniti e la Casa Bianca hanno punti di vista divergenti sull’opportunità di designare la società militare privata russa Wagner Group come organizzazione terroristica, come ha riferito il 12 marzo l’agenzia di stampa statunitense The Hill.

Washington ha già dichiarato la Wagner un’organizzazione criminale internazionale, ma i legislatori statunitensi di entrambi i partiti vogliono andare oltre e classificare la società mercenaria come organizzazione terroristica.

Sette senatori hanno redatto una proposta di legge che aggiungerebbe il Gruppo Wagner all’elenco delle organizzazioni terroristiche straniere, Fto, del Dipartimento di Stato americano, il che comporta sanzioni molto più severe: «La designazione di Fto aumenterebbe le risorse statunitensi per colpire e distruggere le attività di Wagner, fungerebbe da forte deterrente contro persone o governi che fanno affari con il gruppo e aprirebbe nuove strade per azioni legali», si legge nel rapporto.

Secondo fonti di The Hill la Casa Bianca teme che la mossa possa complicare le relazioni degli Stati Uniti con una serie di Paesi africani in cui Wagner mantiene una presenza e un’influenza significative.

Il Gruppo Wagner opera attualmente in Sudan, Libia, Repubblica Centrafricana, Mozambico, Mali, Burkina Faso, Camerun e Ciad.

«Il Dipartimento di Stato teme che, se improvvisamente la designazione di Fto dovesse ricadere su Wagner, quei governi, dove ci sono vari funzionari che hanno a che fare con Wagner, verrebbero tutti immediatamente bloccati dai viaggi negli Stati Uniti e i loro beni verrebbero sequestrati per essere entrati in contatto con la Fto», ha detto la fonte.

Allo stesso tempo, riporta NewVoiceofUkraine, l’amministrazione del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden sarebbe disposta a etichettare come terroristi i combattenti di Wagner in Ucraina, senza però fare lo stesso con le divisioni africane della Pmcr ussa.

Coloro che spingono per la designazione di Wagner come Fto sostengono che ciò apre la strada al riconoscimento della Russia come Stato sponsor del terrorismo, cosa che la Casa Bianca rimane riluttante a fare, temendo ripercussioni impreviste nelle relazioni estere e nel commercio.

Maddalena Ingrao