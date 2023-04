STATI UNITI. Calano le vendite al dettaglio e la produzione industriale

Le vendite al dettaglio negli Stati Uniti sono diminuite più del previsto a marzo, poiché i consumatori hanno ridotto gli acquisti di autoveicoli e altri articoli di grandi dimensioni, suggerendo che l’economia stava perdendo vigore alla fine del primo trimestre a causa dell’aumento tassi di interesse.

La diminuzione della domanda di beni sta minando la produzione nelle fabbriche, con altri dati di venerdì che mostrano la produzione manifatturiera in calo il mese scorso, riporta Reuters.

Tuttavia, l’economia Usa non sta rallentando abbastanza velocemente da impedire alla Federal Reserve di alzare i tassi ancora una volta a maggio, prima di una pausa anticipata a giugno nel ciclo di inasprimento della politica monetaria della banca centrale degli Stati Uniti più veloce dagli anni ’80.

Le vendite al dettaglio sono diminuite dell’1,0% il mese scorso, ha affermato il Dipartimento del Commercio. I dati di febbraio sono stati rivisti al rialzo per mostrare che le vendite al dettaglio sono diminuite dello 0,2% anziché dello 0,4% come riportato in precedenza. Gli economisti avevano previsto un calo delle vendite dello 0,4%. Sono aumentati del 2,9% su base annua a marzo.

Le vendite al dettaglio sono per lo più merci, che vengono generalmente acquistate a credito e non vengono adeguate all’inflazione. La seconda diminuzione mensile consecutiva ha fatto seguito a un forte aumento di gennaio.

Il calo delle vendite al dettaglio è stato quasi generalizzato. Gli incassi presso i concessionari di automobili sono diminuiti dell’1,6% dopo essere scesi dell’1,3% a febbraio. Le vendite nei negozi di mobili sono diminuite dell’1,2%, mentre le entrate nei negozi di elettronica ed elettrodomestici sono diminuite del 2,1%. Le vendite presso i rivenditori di materiale edile e forniture per attrezzature da giardino sono crollate del 2,1%.

Gli incassi nei negozi di abbigliamento sono diminuiti dell’1,7%. Il calo dei prezzi della benzina ha depresso le vendite nelle stazioni di servizio, che sono crollate del 5,5%.

Ma le vendite al dettaglio online sono aumentate dell’1,9%, mentre le entrate nei negozi di articoli sportivi, hobby, strumenti musicali e libri sono aumentate dello 0,2%. Le vendite nei servizi di ristorazione e nei locali per bere, l’unica categoria di servizi nel rapporto sulle vendite al dettaglio, sono aumentate dello 0,1%.

Non c’è consenso sul fatto che un inasprimento delle condizioni del credito a marzo in seguito al fallimento di due banche regionali abbia avuto un impatto sulle vendite al dettaglio, sebbene i dati di Citi Credit Cards abbiano mostrato un calo della spesa al dettaglio durante il mese. Il calo delle vendite al dettaglio è principalmente attribuito alla campagna annuale di aumento dei tassi di interesse della Fed, che sta rallentando l’inflazione raffreddando la domanda interna. I rapporti della scorsa settimana hanno mostrato un rallentamento della crescita dell’occupazione e dell’attività del settore dei servizi a marzo.

Le azioni statunitensi hanno aperto in ribasso. Il dollaro è salito contro un paniere di valute. I prezzi del Tesoro USA sono scesi.

La Fed ha alzato il suo tasso ufficiale di 475 punti base dallo scorso marzo dal livello quasi zero all’attuale intervallo 4,75%-5,00%. I mercati finanziari stanno scommettendo su un altro aumento di 25 punti base alla riunione politica della Fed del 2-3 maggio, secondo lo strumento FedWatch di CME Group.

Escludendo automobili, benzina, materiali da costruzione e servizi di ristorazione, le vendite al dettaglio sono diminuite dello 0,3% il mese scorso. Queste cosiddette vendite al dettaglio core sono aumentate dello 0,5% non rivisto a febbraio.

Le vendite al dettaglio principali corrispondono più da vicino alla componente della spesa al consumo del prodotto interno lordo. Nonostante il calo di marzo, i guadagni di gennaio e febbraio hanno posto la spesa dei consumatori sulla buona strada per accelerare nel primo trimestre.

La spesa dei consumatori, che rappresenta oltre i due terzi dell’attività economica statunitense, è cresciuta al ritmo più lento degli ultimi 2 anni e mezzo nel quarto trimestre. Le stime di crescita economica per il primo trimestre sono per lo più inferiori a un tasso annualizzato del 2%. L’economia è cresciuta a un ritmo del 2,6% nel trimestre ottobre-dicembre.

Un rapporto separato della Fed ha mostrato che la produzione manifatturiera è scesa dello 0,5% a marzo dopo essere aumentata dello 0,6% a febbraio. La produzione rappresenta l’11,3% dell’economia statunitense. La produzione è aumentata a un tasso annualizzato dello 0,3% nel primo trimestre dopo essere diminuita a un ritmo del 3,1% nel quarto trimestre.

Anche il settore manifatturiero risente dello spostamento della spesa dai beni ai servizi. Le aziende stanno trattenendo scorte in eccesso mentre la domanda rallenta, riducendo l’incentivo a effettuare più ordini con le fabbriche.

Il mese scorso, la produzione manifatturiera durevole è diminuita dello 0,9%, con la maggior parte dei produttori di beni di lunga durata che hanno registrato un calo. La produzione di beni non durevoli è scesa dello 0,1%.

L’utilizzo della capacità per il settore manifatturiero, una misura di quanto le imprese stanno utilizzando le proprie risorse, è sceso di 0,5 punti percentuali al 78,1% a marzo. È di 0,1 punti percentuali al di sotto della sua media di lungo periodo.

