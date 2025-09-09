STATI UNITI. Arrestati in fabbrica 300 operai sudcoreani della Hyundai

La Corea del Sud si è mossa per recuperare i lavoratori coreani arrestati dall’ICE dopo un raid nello stato americano della Georgia, mentre l’amministrazione Trump prometteva ulteriori raid nelle aziende.

Le trattative per il rilascio di circa 300 sudcoreani detenuti si sono concluse e le procedure per il loro rilascio sono in corso, ha dichiarato domenica sera l’ufficio presidenziale sudcoreano, riporta Reuters.

L’agenzia di stampa Yonhap ha citato il Console Generale sudcoreano a Washington, Cho Ki-joong, secondo cui i lavoratori probabilmente saliranno a bordo di un aereo mercoledì; il capo della sicurezza di frontiera della Casa Bianca, Tom Homan, ha promesso separatamente di estendere i controlli dell’immigrazione sui luoghi di lavoro.

Domenica, il presidente Donald Trump su Truth Social ha scritto: “I vostri investimenti sono benvenuti e vi incoraggiamo a portare LEGALMENTE i vostri collaboratori più brillanti, con grande talento tecnico, per realizzare prodotti di livello mondiale, e noi renderemo tutto ciò possibile in modo rapido e legale”.

Trump ha pubblicato il post poco dopo aver detto ai giornalisti che avrebbe esaminato l’accaduto, ma che l’incidente non aveva danneggiato i suoi rapporti con la Corea del Sud. Giovedì scorso, L’ICE ha arrestato circa 475 lavoratori presso lo stabilimento Hyundai di batterie per auto a Ellabell, in Georgia, nell’ambito della più grande operazione di controllo in un unico sito nella storia delle operazioni investigative del Dipartimento per la Sicurezza Interna.

Il fermo ha causato sgomento e sgomento a Seul, poiché è avvenuto appena 10 giorni dopo un vertice tra i presidenti degli Stati Uniti e della Corea del Sud, in cui si sono promessi legami commerciali più stretti. Il governo sudcoreano ha espresso rammarico per gli arresti e la pubblicazione del filmato dell’arresto con gli operai incatenati e portati via.

Il capo dello staff presidenziale sudcoreano, Kang Hoon-sik, ha dichiarato che Seul cercherà soluzioni per migliorare il sistema dei visti per i lavoratori coreani che si recano negli Stati Uniti per “prevenire un incidente simile”.

Il DHS ha affermato che ai lavoratori arrestati è stato impedito di lavorare negli Stati Uniti dopo aver attraversato illegalmente il confine o aver superato la scadenza del visto.

I rapporti tra Washington e Seul, un alleato e investitore chiave degli Stati Uniti, rimangono tesi, mentre entrambe le parti cercano di definire i dettagli finali dell’accordo commerciale annunciato a luglio.

L’accordo commerciale include un fondo da 350 miliardi di dollari per aiutare le aziende coreane a entrare nel mercato statunitense, mentre Hyundai ha dichiarato di voler aumentare i suoi investimenti negli Stati Uniti a 26 miliardi di dollari, incluso un impianto di robotica con sede negli Stati Uniti.

Il sito del raid era un progetto da 4,3 miliardi di dollari per la produzione di batterie per veicoli elettrici, con Hyundai e LG Energy Solution, che detenevano ciascuna una quota del 50%, nell’ambito di uno dei più grandi progetti di sviluppo economico nella storia della Georgia. LG Energy Solution ha sospeso i viaggi di lavoro del personale negli Stati Uniti, salvo casi eccezionali, e richiamerà i dipendenti attualmente presenti negli Stati Uniti.

Trump potrebbe visitare la Corea del Sud a ottobre per l’evento di Cooperazione Economica Asia-Pacifico.

Luigi Medici

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/