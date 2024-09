STATI UNITI. Alla Columbia University tornano le manifestazioni

I manifestanti sono già tornati rumorosamente al campus della Columbia University di New York, epicentro di un movimento di protesta pro-palestinese che si è diffuso nelle scuole di tutto il mondo la scorsa primavera.

Fischietti e tamburi, pentole e padelle contro le ringhiere dei cancelli chiusi del campus, sono stat gli strumenti di circa 50 manifestanti che lo scorso 26 agosto hanno intonato cori pro-palestinesi, mentre all’interno dei cancelli, più di 1.000 nuove matricole della Columbia si erano radunati per una cerimonia, riporta l’indiano The Telegraph.

Gli amministratori della Columbia sperano di evitare che si ripetano le proteste che hanno sconvolto l’università all’inizio di quest’anno, culminate con centinaia di poliziotti armati che hanno rastrellato il campus ad aprile per arrestare più di 30 studenti manifestanti che si erano barricati all’interno di un edificio accademico.

Dalla primavera, gli amministratori universitari negli Stati Uniti e altre università hanno dovuto vedersela con gli accampamenti di tende ispirati dalle proteste della Columbia che si sono estese ai loro campus, seguiti da contro-proteste pro-Israele. Le proteste pro-palestinesi sono state guidate dalla Columbia University Apartheid Divest – CUAD, una coalizione di gruppi studenteschi che chiede alla scuola di porre fine ai suoi investimenti in produttori di armi e altre aziende che sostengono l’occupazione militare israeliana dei territori palestinesi, riporta Reuters.

“Durante l’estate, i mediatori hanno avuto scarso successo nel tentativo di rilanciare i negoziati tra l’amministrazione della Columbia e il CUAD”, secondo Mahmoud Khalil, uno dei principali negoziatori per conto del CUAD. Mentre docenti e studenti tornano alla Columbia prima della ripresa delle lezioni il 3 settembre, stanno già notando nuove restrizioni e altri cambiamenti nel campus.

I prati a sud delimitati da siepi che erano stati teatro delle tendopoli sono ora di nuovo verdi, con uomini della sicurezza che sorvegliano gli ingressi e nuovi cartelli che segnalano che il campeggio è vietato dalle regole della scuola. I cancelli del campus che sono stati tenuti aperti per decenni alle strade circostanti della città sono chiusi da un nuovo sistema che limita l’accesso, con guardie che consentono l’ingresso solo a coloro che hanno un documento d’identità della Columbia e ospiti pre-registrati.

Quasi tutti i giorni, gli studenti del CUAD allestiscono un tavolo con una bandiera palestinese a lato di uno degli ingressi principali del campus, distribuendo volantini e opuscoli, alcuni pensati per i nuovi studenti. In tutto il campus, sono stati installati recinti e cancelli che possono essere fatti scorrere sui marciapiedi per delimitare piccole aree.

Durante l’estate, gli amministratori della Columbia hanno continuato i procedimenti disciplinari contro oltre 60 studenti, accusati di aver infranto le regole del campus con il loro coinvolgimento nelle proteste del CUAD.

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/

Lucia Giannini