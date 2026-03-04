STATI UNITI. Ai fabbricanti di armi, Trump chiede di aumentare la produzione 

L’amministrazione Trump prevede di incontrare venerdì alla Casa Bianca i dirigenti dei maggiori appaltatori della difesa statunitense per discutere di come accelerare la produzione di armi, mentre il Pentagono lavora per rifornire le scorte dopo gli attacchi contro l’Iran e diverse altre recenti azioni militari, hanno riferito a Reuters cinque persone a conoscenza del piano.

Aziende come Lockheed Martin e la società madre di Raytheon, insieme ad altri fornitori chiave, sono state invitate a partecipare all’incontro. L’incontro sottolinea l’urgenza avvertita a Washington di consolidare le scorte di armi dopo che l’operazione in Iran ha fatto ampio ricorso alle munizioni. Da quando la Russia ha invaso l’Ucraina nel 2022 e Israele ha avviato operazioni militari a Gaza, gli Stati Uniti hanno utilizzato miliardi di dollari in scorte di armi, inclusi sistemi di artiglieria, munizioni e missili anticarro. Il conflitto in Iran ha consumato missili a più lungo raggio di quelli forniti a Kiev, riporta Reuters.

L’incontro dovrebbe concentrarsi sulla pressione sui produttori di armi affinché agissero più rapidamente per aumentare la produzione. In un post sui social media di lunedì, Trump ha affermato che esiste una “fornitura praticamente illimitata” di munizioni statunitensi e che “le guerre possono essere combattute “per sempre”, e con grande successo, utilizzando solo queste forniture”.

L’incontro alla Casa Bianca avviene mentre il Vice Segretario alla Difesa Steve Feinberg ha guidato i lavori del Pentagono negli ultimi giorni su una richiesta di bilancio supplementare di circa 50 miliardi di dollari che potrebbe essere stanziata già venerdì. I nuovi fondi serviranno a sostituire le armi utilizzate nei recenti conflitti, compresi quelli in Medio Oriente. La cifra è preliminare e potrebbe variare.

La spinta ad aumentare la produzione si è intensificata in seguito agli attacchi militari statunitensi contro l’Iran, dove sabato gli Stati Uniti hanno schierato missili da crociera Tomahawk, caccia stealth F-35 e droni d’attacco unidirezionali a basso costo.

Il produttore di missili Tomahawk, Raytheon, ha un nuovo accordo con il Pentagono per aumentare la produzione a 1.000 unità all’anno. Il Pentagono prevede attualmente di acquistare 57 missili nel 2026 a un costo medio di 1,3 milioni di dollari ciascuno.

L’amministrazione ha costantemente aumentato la pressione sugli appaltatori della difesa affinché diano priorità alla produzione rispetto ai pagamenti agli azionisti. Il presidente Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo a gennaio per identificare gli appaltatori ritenuti inadempienti nei contratti, pur distribuendo gli utili agli azionisti.

Si prevede che il Pentagono pubblicherà un elenco degli appaltatori inadempienti. Le aziende nominate avranno 15 giorni di tempo per presentare piani approvati dal consiglio di amministrazione per correggere la situazione. Se tali piani saranno giudicati insufficienti, il Pentagono potrà adottare misure coercitive, inclusa la risoluzione dei contratti.

Maddalena Ingroia

