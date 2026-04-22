STATI UNITI. Agli americani non piace la politica economica di Trump

Secondo un recente sondaggio AP-NORC, il gradimento del presidente Donald Trump sull’economia è crollato nell’ultimo mese, a causa dell’aumento dei prezzi dovuto alla guerra con l’Iran, con persino i repubblicani che mostrano meno fiducia nella sua leadership.

I risultati dell’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research mostrano un presidente USA alle prese con promesse non mantenute di contenere l’inflazione e con la pazienza degli americani messa a dura prova da un conflitto in Medio Oriente che si protrae più a lungo del previsto, riporta AP.

Il gradimento di Trump sull’economia è sceso al 30% ad aprile, dal 38% registrato nel sondaggio AP-NORC di marzo. Una percentuale altrettanto bassa di adulti statunitensi, il 32%, approva la leadership del presidente sulla questione iraniana, una percentuale rimasta invariata rispetto al mese scorso.

Il sondaggio è stato condotto dal 16 al 20 aprile, periodo in cui lo Stretto di Hormuz è stato riaperto dall’Iran e poi richiuso, un esempio della repentinità che ha caratterizzato il conflitto.

Le politiche e le dichiarazioni del presidente sono state spesso contraddittorie. I prezzi della benzina, che aveva promesso di ridurre drasticamente, sono aumentati vertiginosamente dopo l’attacco statunitense all’Iran a febbraio. I suoi dazi hanno mantenuto gran parte dell’economia in una situazione di stallo e le assunzioni sono rallentate, nonostante le sue vanterie di un'”età dell’oro”.

Solo il 33% degli adulti statunitensi approva l’operato complessivo di Trump, in leggero calo rispetto al 38% del mese scorso. Il calo di gradimento di Trump potrebbe creare problemi al suo partito, impegnato a difendere la maggioranza alla Camera e al Senato nelle elezioni di metà mandato. Il sondaggio rileva che Trump è particolarmente debole sul tema del costo della vita e che l’entusiasmo per il suo operato è diminuito nell’ultimo anno anche tra i suoi stessi sostenitori.

A dimostrazione di quanto sia diventato impopolare l’approccio di Trump ai prezzi, il sondaggio ha rilevato che solo circa un quarto degli adulti statunitensi approva la sua gestione del costo della vita.

L’indice dei prezzi al consumo è aumentato del 3,3% a marzo rispetto all’anno precedente e l’inflazione è leggermente superiore al 3% che Trump ha ereditato al suo ritorno alla Casa Bianca lo scorso anno.

La maggior parte dei repubblicani che si identificano come sostenitori del movimento “Make America Great Again” (MAGA) continua a sostenere ampiamente il presidente. Circa 9 repubblicani MAGA su 10 approvano l’operato di Trump, rispetto al 44% dei repubblicani non MAGA, sebbene solo circa 7 repubblicani MAGA su 10 lo approvino per quanto riguarda il costo della vita.

Luigi Medici

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