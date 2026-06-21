STATI UNITI. A gran parte degli americani non piace come Trump tratta con Teheran

La maggior parte degli americani continua a disapprovare il modo in cui il presidente Donald Trump sta gestendo la questione iraniana, mentre il suo indice di gradimento complessivo rimane stabile, secondo un nuovo sondaggio AP-NORC condotto mentre Trump suggeriva che fosse stato raggiunto un accordo con l’Iran.

Il sondaggio evidenzia quanto siano impopolari i tre mesi di guerra con l’Iran tra gli americani, anche se Trump è passato bruscamente dalle minacce all’Iran alla riapertura dei negoziati. Il sostegno alla gestione della guerra da parte del presidente rimane fortemente polarizzato a livello partitico. Circa due terzi, il 65%, degli adulti statunitensi disapprova il modo in cui Trump sta gestendo le questioni con l’Iran. Ma mentre la stragrande maggioranza dei democratici e degli indipendenti vede negativamente le azioni di Trump, solo il 28% dei repubblicani è insoddisfatto, ripota AP.

Le opinioni degli americani sulla gestione della questione iraniana da parte del presidente sono sostanzialmente in linea con il suo indice di gradimento complessivo, che si attesta al 37%, invariato rispetto al dato di maggio.

Il sondaggio è stato condotto dall’11 al 17 giugno, subito dopo che Trump aveva ritirato le minacce di un’escalation della guerra con l’Iran. Il sondaggio è stato realizzato mentre Trump annunciava un accordo con l’Iran e autorizzava la fine del blocco navale statunitense nello Stretto di Hormuz, e si è concluso poco prima della firma dell’accordo, avvenuta mercoledì.

Negli ultimi mesi, l’approvazione per le azioni di Trump nei confronti dell’Iran è stata bassa. Tuttavia, in alcune interviste, anche alcuni repubblicani non si sono detti soddisfatti dell’esito dell’accordo di questa settimana, che concede all’Iran un vantaggio immediato, permettendogli di vendere nuovamente il suo petrolio senza restrizioni.

L’accordo prevede anche la riapertura dello stretto senza pedaggi per due mesi, la ripresa dei colloqui tra Stati Uniti e Iran sul programma nucleare di Teheran e la richiesta a Teheran di ridurre le proprie scorte di uranio altamente arricchito.

Solo circa un terzo degli adulti statunitensi approva il modo in cui Trump sta gestendo la questione iraniana, secondo il nuovo sondaggio, in linea con quello di maggio.

Il sondaggio suggerisce che la maggior parte degli americani desidera che le operazioni in Iran si concludano. Anche con un accordo, il 53% degli adulti statunitensi ha affermato che l’azione militare americana contro l’Iran è “andata troppo oltre”, un calo solo lieve rispetto al 59% di marzo. Circa 4 repubblicani su 10, tuttavia, hanno affermato nell’ultimo sondaggio che l’azione è stata “giusta”, mentre il 37% ha dichiarato che non è andata abbastanza oltre.

Pochi approvano l’approccio di Trump nei confronti di Israele. Circa un terzo, il 34%, degli adulti statunitensi approva il modo in cui Trump sta gestendo la questione di Israele. Le tensioni tra il primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e Trump sono aumentate a causa delle critiche del presidente ai recenti attacchi israeliani in Libano, che hanno messo a repentaglio i negoziati tra Washington e Teheran.

Circa un terzo degli adulti statunitensi approva l’approccio di Trump all’economia. Questo dato è in linea con quello del mese scorso e continua a crescere; è un periodo difficile per Trump su questo tema.

I repubblicani sono più scettici, un segnale preoccupante per un presidente che si vanta della sua abilità negli affari. Solo il 69% dei repubblicani approva il modo in cui sta gestendo l’economia, una percentuale leggermente inferiore al 78% che approva il suo operato come presidente in generale.

Lucia Giannini

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