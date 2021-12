STAR WARS. Rischiamo una corsa agli armamenti spaziali

Gli sforzi degli Stati Uniti per ampliare l’alleanza esistente con la Gran Bretagna, il Canada e l’Australia in un’alleanza per contrastare le minacce del programma spaziale da parte di Cina e Russia potrebbero degenerare in una corsa agli armamenti spaziali, aumentando le instabilità regionali.

Questa settimana sono infatti terminati 10 giorni di simulazioni belliche computerizzate alla Schriever Space Force Base in Colorado per vedere quanto il sistema satellitare americano reggerebbe ad un potenziale attacco.

Le simulazioni includevano l’abbattimento dei satelliti americani per il tracciamento dei missili, l’inceppamento dei satelliti e altri “effetti” di guerra elettronica che sono tattiche possibili nella guerra spaziale, riporta Reuters. È stata la XIII esercitazione di questo tipo negli Stati Uniti, e la terza a coinvolgere Gran Bretagna, Canada e Australia. La Russia e la Cina sono state le nazioni principali aggressori nei giochi.

Per Scmp, gli Stati Uniti vogliono attirare gli alleati perché vogliono riattivare il sistema spaziale “Star Wars” della Guerra fredda: «Gli Stati Uniti vogliono estendere la loro alleanza nello spazio per creare una superiorità schiacciante nel dominio spaziale, che potrebbe portare all’escalation della corsa agli armamenti spaziali, o addirittura alla militarizzazione dello spazio (…) È molto pericoloso … se alcuni paesi cercano di estendere i loro sistemi di difesa missilistica allo spazio».

Star Wars, ufficialmente conosciuta come l’Iniziativa di Difesa Strategica, è stata presentata nel 1983 come un piano per stabilire reti di difesa missilistica a terra e nello spazio per proteggere gli Stati Uniti da un attacco con armi nucleari strategiche balistiche da parte dell’Unione Sovietica.

La Cina si avvicina a obiettivi spaziali, ma per Pechino, la minaccia agli Stati Uniti «è più una teoria». Il sistema non fu mai sviluppato, ma ha influenzato le decisioni politiche ed economiche di Mosca.

Le ultime esercitazioni spaziali sono state fatte nel mezzo del passaggio dell’annuale National Defence Authorisation Act da parte del Congresso degli Stati Uniti: 7,1 miliardi di dollari di spesa per la Difesa saranno incanalati verso la regione dell’Indo-Pacifico nel prossimo anno per contrastare l’ascesa della Cina, un aumento di 2,1 miliardi di dollari rispetto alla richiesta iniziale del Pentagono.

Per la S. Rajaratnam School of International Studies di Singapore, la posizione più forte del Comando Indo-Pacifico degli Stati Uniti e l’accumulo di uomini e mezzi dell’Esercito Popolare di Liberazione sono sintomatici della rivalità Cina-Usa in corso.

La Russia ha messo alla prova la sua esperienza spaziale, con un test missilistico per abbattere un vecchio satellite di comunicazione in orbita terrestre bassa il 15 novembre.

Il test ha generato una massiccia quantità di detriti che potrebbero danneggiare la Stazione Spaziale Internazionale e le attività spaziali per anni.

Il test della Russia è il terzo test di questo tipo dal 2007, quando anche la Cina ha usato un missile antisatellite per abbattere un satellite meteorologico; l’India ha condotto il secondo nel 2019.

Antonio Albanese