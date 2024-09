SRI LANKA. Post marxisti al potere per la prima volta

Il parlamentare dell’opposizione di sinistra Anura Kumara Dissanayake ha vinto le elezioni presidenziali di sabato scorso in Sri Lanka, sconvolgendo un’élite politica che ha dominato il potere nella nazione dell’Asia meridionale per quasi otto decenni.

“Questo risultato non è il risultato del lavoro di una singola persona, ma degli sforzi collettivi di migliaia di voi”, ha detto, sul punto di diventare il nono presidente esecutivo dello Sri Lanka. Dissanayake ha prestato giuramento come presidente lunedì in una cerimonia a Colombo, riporta Nikkei.

La Commissione elettorale dello Sri Lanka ha annunciato domenica la vittoria del leader 55enne della piccola alleanza di opposizione National People’s Power, Npp. Hanno votato più di 13 milioni di elettori su 17 milioni.

Il trionfo di Dissanayake segna un profondo cambiamento nell’umore nazionale nei confronti dell’Npp, che non ha mai guidato un governo. L’alleanza ha beneficiato della rabbia diffusa per la corruzione politica e per i problemi del paese in seguito alla crisi economica scoppiata nel 2022.

Durante la campagna elettorale, Dissanayake ha promesso di “rivisitare” le riforme stabilite dal Fondo monetario internazionale nelle sue condizioni per un salvataggio da 3 miliardi di dollari, sperando di alleviare il peso su milioni di poveri cittadini dello Sri Lanka.

La vittoria di Dissanayake contrasta nettamente con le scarse prestazioni sia sue che della sua alleanza nelle precedenti elezioni parlamentari e presidenziali. Nell’attuale parlamento, l’Npp è riuscito a prendere solo tre seggi nella legislatura di 225 membri, mentre Dissanayake ha ottenuto solo il 3% dei voti alle ultime elezioni presidenziali del 2019.

Dissanayake ha vinto il 42,31% dei voti alle elezioni di sabato, secondo la commissione elettorale. Ma poiché nessun candidato ha ricevuto più del 50% dei voti al primo turno, le elezioni sono andate a un secondo turno di conteggio dei voti di preferenza espressi per Dissanayake e il suo più vicino rivale, il leader dell’opposizione parlamentare Sajith Premadasa, che guida un’alleanza di centro-sinistra. Questa è stata la prima volta nelle nove elezioni presidenziali dello Sri Lanka che è stato condotto un ballottaggio di secondo conteggio dei due candidati principali.

L’atmosfera di sabato, quando i seggi elettorali sono rimasti aperti dalle 7:00 alle 16:00, era calma, con file che si sono formate presto in alcune stazioni in tutto il paese. A mezzogiorno, si stima che fosse stato espresso il 40% dei voti. I voti validi sono stati 13,319 milioni, ha riferito la commissione elettorale. La commissione ha anche affermato che il periodo della campagna e il giorno delle elezioni sono stati notevoli per l’assenza di focolai di violenza scoppiati durante le elezioni passate.

La vittoria di Dissanayake deriva dalla strategia a lungo termine dell’Npp di attingere alla rabbia anti-establishment e posizionarsi come un outsider rispetto alla classe politica che aveva esercitato il potere. Alcuni diplomatici di Colombo hanno paragonato l’Npp alle forze anti-establishment che hanno guadagnato terreno in altre democrazie nei paesi industrializzati e persino nel Sud del mondo.

“Attraverso un’organizzazione paziente e sostenuta a livello di villaggio, la sua campagna è stata in grado di incanalare le richieste del movimento di protesta del 2022 per un “cambiamento di sistema””, afferma l’International Crisis Group, “La vittoria di Dissanayake è particolarmente impressionante, dati i precedenti fallimenti del suo partito nell’affermarsi come un serio contendente al potere”.

Maddalena Ingrao

