SRI LANKA. Gli USA silurano una fregata iraniana. Primo siluramento dalla Seconda guerra mondiale 

Una nave da guerra iraniana è affondata al largo delle coste dello Sri Lanka. Mercoledì le autorità dello Sri Lanka hanno dichiarato di aver tratto in salvo 32 persone a bordo e di aver recuperato diversi corpi in mare.

Il ministro degli Esteri dello Sri Lanka, Vijitha Herath, ha dichiarato al parlamento che la nave, identificata come IRIS Dena, è affondata. Fonti della Marina e del Ministero della Difesa dello Sri Lanka hanno affermato che la nave è stata attaccata da un sottomarino e che almeno 101 persone risultano disperse nell’incidente avvenuto al largo della costa dell’Oceano Indiano dello Sri Lanka, riporta Reuters.

Un portavoce della Marina dello Sri Lanka ha affermato che la notizia delle 101 persone disperse non è veritiera. Il portavoce ha affermato che 32 persone ferite nell’incidente sono state soccorse dalla marina militare dello Sri Lanka e sono in cura presso un ospedale statale nella città portuale meridionale di Galle.

La marina ha ricevuto una richiesta di soccorso da una nave iraniana e ha informato l’aeronautica militare dello Sri Lanka, che ha avviato un’operazione di ricerca e soccorso, ha affermato il portavoce. Le forze dello Sri Lanka si sono concentrate sul salvataggio di vite umane a bordo della nave iraniana.

Più tardi, Pete Hegseth ha “rivendicato” l’attacco: gli Stati Uniti hanno silurato la nave da guerra iraniana al largo della costa meridionale dello Sri Lanka. Sarebbero morte circa 80 persone.

“Un sottomarino americano ha affondato una nave da guerra iraniana che pensava di essere al sicuro in acque internazionali”, ha detto Hegseth. Ha aggiunto che l’attacco è stato effettuato da un sottomarino della Marina statunitense nella tarda serata di martedì. “È stata affondata da un siluro, una morte silenziosa – il primo affondamento di una nave nemica con un siluro dalla Seconda Guerra Mondiale”, ha detto Hegseth. “Come in quella guerra, quando eravamo ancora il Dipartimento della Guerra, stiamo combattendo per vincere”, riporta The Guardian.

La nave iraniana si trovava al di fuori delle acque territoriali dello Sri Lanka, ma ancora all’interno della sua zona economica, a 44 miglia nautiche dalla città costiera meridionale di Galle.

Funzionari dello Sri Lanka hanno confermato che almeno 80 persone sono state uccise nell’attacco. Secondo le autorità, 32 membri dell’equipaggio sono stati tratti in salvo e trasportati in un ospedale di Galle.

La nave da guerra Iris Dena era la fregata più recente della flotta navale iraniana ed era equipaggiata con missili terra-aria, missili antinave, cannoni, mitragliatrici e lanciasiluri. La nave stava probabilmente transitando per lo Sri Lanka di ritorno dalla revisione internazionale della flotta, ospitata dalla marina indiana la scorsa settimana.

Il portavoce della marina dello Sri Lanka, Buddhika Sampath, ha affermato che le operazioni di soccorso continuano e che l’obiettivo principale dell’operazione è “aiutare i sopravvissuti”.

Un alto funzionario dello Sri Lanka ha dichiarato che l’ambasciata iraniana a Colombo aveva segnalato, tramite canali segreti, di ritenere che la loro nave fosse stata presa di mira da un attacco statunitense. Il funzionario ha affermato che gli iraniani hanno affermato che le capacità di difesa e contrattacco della nave erano state disattivate da mezzi elettromagnetici prima dell’attacco. Il governo iraniano non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’incidente.

Un’altra fonte della difesa dello Sri Lanka ha affermato che sembra che la nave sia stata colpita da due siluri che hanno colpito la parte centrale della nave.

La principale base navale statunitense nell’Oceano Indiano è Diego Garcia, situata nell’arcipelago di Chagos, a oltre 1.600 km dallo Sri Lanka. Il coinvolgimento degli Stati Uniti nell’attacco alla nave iraniana segnala un’ulteriore escalation dei loro attacchi militari contro l’Iran.

Antonio Albanese

