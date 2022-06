Il 25° Forum economico internazionale di San Pietroburgo, organizzato dalla Fondazione Roscongress, che si è svolto dal 15 al 18 giugno presso l’Expoforum Exhibition and Convention Center, è stato l’evento dell’anno per il mondo non occidentale. Ha visto la presenza di 127 paesi. Tra cui tra cui Regno Unito, Cina, USA, Francia, Italia, Germania e Paesi Bassi. 2,7mila rappresentanti delle imprese, di cui più di 1.000 sono capi di aziende, 265 società straniere, hanno confermato la loro partecipazione al Forum. Gli inviti a SPIEF 2022 sono stati inviati a partecipanti stranieri provenienti da oltre 190 paesi. L’Egitto è il paese ospite dello SPIEF per questa edizione, e la Finlandia ha rifiutato di inviare la sua delegazione all’evento. Gli USA hanno deciso di boicottare a livello istituzionale la manifestazione senza ritirare la delegazione. Al termine del Forum sono stati siglati accordi per un valore di quasi 550 miliardi di rubli cioè oltre 8 miliardi di euro. AGC News dedica l’edizione di oggi ad un’analisi approfondita dell’evento.

Il motto del Forum quest’anno è stato: “Nuovo Mondo – Nuove Opportunità”. Le discussioni si sono sviluppate in quattro aree principali: Nuovo ordine economico: rispondere alle sfide dei tempi; Economia russa: nuovi compiti e nuovi orizzonti; Investimenti nello sviluppo – investimenti nelle persone; Tecnologie moderne per l’umanità: creare un futuro responsabile.

Tra le iniziative per la prima volta, nell’ambito del Forum, è stato possibile acquistare opere d’arte in formato digitale NFT (non-fungible token), copie NFT di opere di Wassily Kandinsky, Valentin Serov, Vasily Polenov e altri famosi artisti russi di le collezioni dei musei partner e delle collezioni private saranno presentate all’asta di beneficenza, così come la prima versione NFT al mondo del disegno di legge sulla stessa tecnologia NFT, che il partito New People ha presentato alla Duma di Stato il 19 maggio.

Tra le sessioni dei lavori la più rilevante è stata: ”Russia: i prossimi 30 anni”. I vari relatori il 16 giugno hanno risposto alle seguenti domande: Come cambierà il mondo nei prossimi 30 anni? Come dovrebbe essere la Russia per avere successo? Su quali principi dovrebbe essere costruita la sua economia? Chi può diventare alleato della Russia? Cosa puoi fare ora per intraprendere la strada del successo?

Solo nella prima giornata del 15 giugno 11 accordi siglati al Forum: tra questi, un memorandum di cooperazione con il DPR, firmato da Alexei Dyumin e Denis Pushilin; siglati accordi per: Progetto di investimento “AVV-energo”. Nella ZES di Uzlovaya saranno costruiti un centro logistico e un impianto per la produzione di turbine eoliche per aree con venti deboli. Il volume degli investimenti è di circa 3,5 miliardi di rubli. Produzione di mobili in metallo ONLUS “Promet”. Il volume degli investimenti è di 2,5 miliardi di rubli, si prevede di creare fino a 500 nuovi posti di lavoro. Fabbricazione di apparecchiature per la diagnostica medica. Sonder LLC prevede di lanciare un progetto nella ZES di Uzlovaya. Gli investimenti ammonteranno a circa 1,5 miliardi di rubli. E ancora investimenti pari a circa 12 miliardi di rubli nella terza fase di uno dei più grandi complessi di serre della Russia centrale. TK Tulsky LLC prevede di completare il progetto nel 2023, verranno creati 500 posti di lavoro. Prevista la costruzione e avviamento di 3 complessi di allevamento di suini nei distretti di Efremov, Kurkinsky e Kimovsky. Il volume degli investimenti di Tula Meat Company LLC ammonterà a circa 4,5 miliardi di rubli. Entro la fine del 2029 verranno creati fino a 150 nuovi posti di lavoro.

E ancora: La Russia investirà più di 2 trilioni di rubli nell’economia della DPR nei prossimi due anni a darne notizia il primo Ministro del Donetsk Vitaliy Khotsenko: «Grazie alla Federazione Russa, abbiamo un budget consolidato abbastanza ampio, un budget di sviluppo di circa 100-150 miliardi di rubli. Adesso tutte le regioni, infatti, stanno ancora lavorando in più sul territorio della nostra repubblica e investendo tanti soldi in costruzioni, sono sostanzialmente trilioni. Il piano per due anni è di oltre 2 trilioni di rubli». Ai margini di SPIEF-2022, è stata mostrata una mappa dell’ex Ucraina dopo la fine del NWO. Dovrebbe dividere il paese in diversi distretti territoriali per un periodo transitorio da 3 a 5 anni.

Moltissime le proposte di innovazione tecnologica per esempio Sberbank, la banca russa sanzionata in occidente prevede di introdurre i pagamenti biometrici. Dopo gli attacchi informatici subiti Sberbank ha deciso di investire in un campus IT unico a Nizhny Novgorod.

E ancora entro il 2026 a Krasnodar verranno costruiti un deposito e 71 km di binari del tram. Il Territorio di Krasnodar ha firmato 18 accordi per oltre 171 miliardi di rubli. Tra i principali accordi c’è un accordo trilaterale sulla costruzione di un parco industriale a Krasnodar lungo Rostovskoye Shosse Street. L’investitore del progetto, AVA Group of Companies LLC, prevede di investire 6 miliardi di rubli. Sul suo territorio avrà sede la produzione di profili in PVC e alluminio, un’impresa per la lavorazione di materiali riciclabili per la produzione di granuli di plastica, un impianto per la produzione di materiali non tessuti. Prevista l’apertura di un pastificio da 3,2 miliardi di rubli a Krasnodar su un sito con una superficie di oltre 65,2 mila metri quadrati.

A Sochi verranno costruiti tre complessi alberghieri e un centro gastronomico. L’importo totale degli investimenti sarà di oltre 63 miliardi di rubli. In senso lato la Russia prevede di integrare il trasporto ferroviario e aereo per il mercato interno.

E ancora si è parlato di alimentazione: “La popolazione mondiale crescerà fino a 10 miliardi entro il 2050. Ciò significa che i paesi donatori di cibo, come la Russia, devono capire che ci saranno più persone sul pianeta da sfamare. Nei cinque mesi trascorsi da quando abbiamo aumentato le esportazioni di cibo, i nostri colleghi hanno tenuto più di 500 incontri d’affari con paesi amici. Aumenteremo le nostre esportazioni alimentari, continueremo questi contatti. Risolveremo problemi di logistica, accordi reciproci in valute nazionali. Il mondo ha bisogno di un arbitro alimentare globale. Invito i colleghi dell’ONU e i colleghi della FAO a creare una Croce Rossa Internazionale per l’Alimentazione che risolva il problema delle sanzioni illegali che hanno paralizzato la logistica, le conseguenze delle restrizioni imposte agli insediamenti tra paesi e che, in ultima analisi, assicuri la parità di accesso a tutti paesi al mercato alimentare»: ha detto il vice primo Ministro Victoria Abramchenko allo SPIEF 2022

Dmitry Patrushev, il ministro dell’Agricoltura della Federazione Russa è intervenuto sulla questione alimentare-zootecnica: “Prevediamo buone prestazioni in altri settori: zootecnia, alimentare e industrie di trasformazione. Ciò garantisce una situazione stabile nel mercato interno e ci consentirà anche di sviluppare ulteriormente il potenziale di esportazione del complesso agroindustriale”.

Sempre in tema di mercato interno: secondo la Corporation for the Development of the Far East and the Arctic, entro il 2030 verranno creati più di 180.000 nuovi posti di lavoro nelle regioni artiche della Russia, una cifra paragonabile alla popolazione di una città abbastanza grande. Per questo, tra l’altro, è in aumento il numero di posti finanziati dallo Stato nelle università delle regioni della zona artica e si sta creando un “navigatore delle professioni popolari”. Sono inoltre in corso di attuazione due progetti specializzati per attrarre personale nelle regioni artiche. Il primo è l'”Appello Intra-Artico”. Un lavoro specifico viene offerto ai giovani che stanno finendo il servizio militare. Molti hanno già un’istruzione secondaria specializzata, ma finora non hanno esperienza lavorativa e un posto futuro – su cui fanno affidamento. Nel 2022 si prevede di offrire lavoro a 25.000 di loro. Il secondo progetto è quello di attrarre personale dirigente nell’Artico. Allo stesso tempo, ai candidati vengono subito offerte le cariche di viceministri regionali, responsabili di progetti educativi e progetti in ambito sanitario. Secondo questo progetto, si prevede di attirare circa 200 persone a lavorare come funzionari.

Tra le delegazioni estere più importanti allo SPIEF, oltre all’Egitto, ospite dell’edizione, la Turchia che vi ha visto ministri e l’ambasciatore presso la Russia sedere su molti tavoli dello SPIEF. Altri rappresentanti arrivati da diversi paesi dell’emisfero occidentale, tra cui Canada, Messico, Venezuela con una delegazione guidata dal vicepresidente venezuelano Delcy Rodriguez, il ministro degli Esteri del paese Carlos Faria e il capo della Banca Centrale del Venezuela, Calisto Ortega. E ancora Colombia, Uruguay, Nicaragua delegazione guidata dal ministro delle Finanze Ivan Adolfo Acosta Montalvan; Cuba delegazione guidata dal primo Ministro Manuel Marrer accompagnato dal Direttore Generale per le Tecnologie di Sistema e lo Sviluppo della Banca Centrale di Cuba; presente anche il Presidente del Parlamento centroamericano (PARLACEN), Guillermo Daniel Ortega Reyes; una delegazione dal Belize. Di rilievo inoltre l’intervento dell’esperto indiano CEO di Jwil Infra Limited, Rishabh Sethi, secondo cui: «Nessuno al mondo è in grado di confrontarsi con Russia, India e Cina quando si uniscono e agiscono insieme». Ha affermato che «nell’era digitale la propaganda occidentale non è in grado di scuotere l’amicizia tra Russia e India, perché nel corso della storia delle relazioni, India e Russia si sono sostenute e aiutate a vicenda». Ali al-Jaberi, Direttore Generale dell’Ufficio di Rappresentanza di Iraqi Airlines nella Federazione Russa, ha affermato che le sanzioni dei Paesi occidentali non influenzeranno le relazioni amichevoli tra Mosca e Baghdad. Presente anche il capo della Camera di commercio e industria afgana sotto il governo talebano Mohammad Yunus Mohmand.

Ma tra gli stand del forum si sono visti gli uomini d’affari di Deutsche Bank, Germania. Un ruolo di primo piano è stato dato all’Africa tra capi di Stato, il Presidente del Consiglio Felix Molua, Repubblica Centro Africana che all’apertura dei lavori ha detto: «Serve un approccio unificato a tutti, è impossibile mettere gli interessi di alcuni paesi al di sopra degli interessi di altri paesi, ovunque vivano le persone, qualsiasi persona ha gli stessi diritti al benessere e a una vita dignitosa». I principali attori del Forum sono stati Cina, Iran, Russia, India e Arabia Saudita.

Graziella Giangiulio