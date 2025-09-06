SPAZIO. Pechino insegue Starlink, senza razzi riutilizzabili 

La Cina sta portando avanti i cluster di satelliti a bassa orbita, mentre le autorità di regolamentazione delineano un quadro normativo per accelerare la commercializzazione di questa tecnologia. Il principale ostacolo alle ambizioni di Pechino rimane la mancanza di veicoli di lancio riutilizzabili, una svolta che ha permesso a SpaceX di Elon Musk di ridurre i costi ed espandere rapidamente Starlink.

Una nuova direttiva del Ministero dell’Industria e dell’Informazione Tecnologica cinese sottolinea l’impegno del governo nel trasformare le comunicazioni satellitari da ricerca a servizio scalabile per i consumatori, riporta AT.

La direttiva invita gli operatori di telecomunicazioni a collaborare con gli operatori satellitari, a co-costruire infrastrutture e a offrire banda larga ad alta velocità per le aree sottoservite sulla terraferma, in mare e in aria. Dà priorità alla connettività diretta al dispositivo, prevedendo telefoni cellulari e altri terminali che si collegano senza soluzione di continuità ai satelliti.

Incoraggia inoltre le sperimentazioni commerciali dell’Internet of Things satellitare, con applicazioni nel settore marittimo, aeronautico e della risposta alle catastrofi. Il documento afferma inoltre che la Cina integrerà le comunicazioni satellitari con tecnologie emergenti come 5G, 6G e intelligenza artificiale (IA), accelerando i progressi nelle reti non terrestri.

Pechino punta ad avere oltre 10 milioni di utenti di comunicazioni satellitari entro il 2030, posizionando questa tecnologia, accanto alla fibra ottica e al 5G, come infrastruttura strategica.

SpaceX ha stabilito il punto di riferimento globale nella banda larga satellitare, costruendo rapidamente la più grande costellazione in orbita terrestre bassa (LEO) al mondo. L’azienda prevede di completare il dispiegamento di circa 42.000 satelliti entro la metà del 2027.

La competenza di SpaceX nell’uso di razzi riutilizzabili sta guidando questa rapida espansione. Nell’ottobre 2024, l’azienda ha utilizzato con successo un paio di “bacchette” meccaniche sulla sua torre di lancio per agganciare un booster Super Heavy di ritorno, un traguardo che ha ridotto drasticamente i costi di lancio. L’azienda ora riutilizza regolarmente i velivoli Falcon 9 e Falcon Heavy, il che le consente di lanciare decine di lotti di Starlink ogni anno con un’efficienza ineguagliabile.

Tuttavia, l’orbita terrestre bassa può contenere solo circa 60.000-100.000 satelliti, rendendo la capacità una risorsa scarsa. L’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU) assegna slot orbitali e bande di frequenza in base all’ordine di arrivo delle richieste, intensificando la concorrenza tra le nazioni.

Il progetto più ambizioso della Cina fino ad oggi è Qianfan, noto anche come Spacesail. È gestito da Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST) e prodotto dallo Shanghai Weixiao Satellite Engineering Center, una sussidiaria dell’Accademia Cinese delle Scienze. Qianfan punta a una copertura regionale con 648 satelliti entro la fine del 2025, a una copertura globale con 1.296 nel 2027 e a una costruzione completa di circa 15.000 satelliti entro il 2030. Circa 90 satelliti sono già stati lanciati e l’operatore è in trattative con oltre 30 paesi per garantire partnership internazionali.

La seconda iniziativa principale è il progetto GuoWang, o “Reti Nazionali”, guidato dal China Satellite Network Group, di proprietà statale con sede nell’Hebei. GuoWang mira a lanciare 13.000 satelliti in orbita bassa (LEO), con un obiettivo a breve termine di 400 in orbita entro il 2027. A metà del 2025, il programma avrebbe avuto 72 satelliti operativi in ​​orbita.

Un terzo contendente è Shanghai Lanjian Hongqing Technology, in cui il produttore privato di razzi LandSpace detiene una quota del 48%. Il suo piano Honghu-3 prevede lanci graduali, a partire da 1.296 satelliti per la copertura regionale entro il 2027, per poi passare a oltre 15.000 entro il 2030. L’azienda non ha ancora lanciato satelliti in orbita.

Se questi progetti possano compensare l’assenza di razzi riutilizzabili rimane la questione cruciale, mentre la Cina cerca di colmare il divario con Starlink.

Alcuni osservatori hanno affermato che l’aggressiva distribuzione di Starlink le ha già assicurato una posizione dominante nel mercato dei satelliti in orbita terrestre bassa. Hanno affermato che Starlink, che offre un’ampiaI servizi a banda larga in oltre 100 paesi si stanno espandendo così rapidamente da essere diventati il ​​fornitore di riferimento a livello mondiale.

Al contrario, le aziende cinesi hanno stipulato partnership in Brasile solo nel novembre 2024 e in Malesia nel febbraio 2025. Al di là di questi accordi limitati, la loro presenza internazionale rimane trascurabile.

I lenti progressi sui razzi riutilizzabili rimangono il principale ostacolo alla rivalità della Cina con Starlink. I piani per una versione recuperabile del Long March 8 sono stati rinviati per quelle che i media statali hanno definito “determinate ragioni”. Per ora, Pechino si affida al Long March 8A, un razzo non riutilizzabile.

Lucia Giannini

