SPAZIO. Come difendere le installazioni spaziali e lunari

Mentre le aziende statunitensi si avventurano più lontano dalla Terra, ci si domanda se la Us Space Force dovrà proteggerle o meno.

All’inizio di questo mese, la statunitense OrbitFab ha siglato il suo primo accordo per fornire “una stazione di servizio nello spazio” che aiuterà i satelliti e i veicoli spaziali ad andare avanti dopo aver esaurito il propellente che hanno portato in orbita. È un altro segno dell’infrastruttura che si sta costruendo per aiutare le aziende e i paesi a tornare sulla Luna e andare oltre.

Questo fatto sta generando un dibattito politico che riguarda direttamente il servizio della Space Force. «Stiamo già iniziando a vedere così tante industrie private che si dirigono verso lo spazio cislunare e i progetti lunari. Quindi questa stazione di rifornimento, ciò che apre, è ora la condizione che si può viaggiare oltre il solo carburante che si può portare con sé. Pensate a quanto sarebbero limitati i nostri viaggi se potessimo andare ovunque con un solo serbatoio di benzina», ha detto Lesley Conn, manager della Space Foundation, ripreso da Defence One. «Permette agli interessi degli Stati Uniti di avanzare e ad altri interessi nazionali. Solleva anche lo spettro che, mentre le aziende statunitensi si espandono nello spazio, come cercheranno la Space Force degli Stati Uniti e altre nazioni di avanzare ed estendere le loro responsabilità di difesa in quello stesso ambiente?», ha aggiunto Conn.

Non c’è ancora una risposta politica, l’Amministrazione Biden sta ancora pensando a quello che gli Stati Uniti vogliono che sia il ruolo dell’esercito americano nello spazio. Il capo delle operazioni spaziali, il gen. John Raymond, ha detto che quel ruolo è ancora in fase di formazione: «Mentre la nazione si allontana sempre di più, mentre il mondo si allontana sempre di più dalla Terra, penso che ci sarà un requisito per avere almeno, come minimo, una certa consapevolezza del dominio su quell’ambiente», ha detto Raymond in un seminario tenuto presso il Centro di Studi Strategici e Internazionali.

Raymond e altri leader militari hanno suggerito che lo spazio dovrebbe, infatti, essere tra le massime priorità della difesa nazionale, citando il recente test anti-satellite della Russia che ha inviato una grande serie di detriti verso la Stazione Spaziale Internazionale, e il lancio della Cina di un missile ipersonico che ha fatto il giro del mondo.

I responsabili politici statunitensi devono ancora decidere come rispondere, ad esempio, ad un attacco contro un satellite degli Stati Uniti: «La politica nazionale ha dovuto rispondere a questo nuovo ambiente in cui ci troviamo nello spazio», ha detto il generale Stephen Whiting, a capo del Comando delle operazioni spaziali; «I paesi stanno mostrando pubblicamente le minacce che stanno costruendo per cercare di dimostrarci che possono negarci le capacità spaziali che abbiamo speso così tanti decenni a sviluppare e che sono assolutamente fondamentali non solo per difendere questo paese, ma anche per la nostra stessa società ed economia», ha detto Whiting.

Nel 2020, la Space Force e la Nasa hanno concordato di collaborare per contribuire a garantire la sicurezza dei voli spaziali mentre la Nasa si prepara a lanciare Artemis, la sua missione per tornare sulla Luna. Gli Stati Uniti sono firmatari del trattato delle Nazioni Unite del 1967 che vieta l’attività militare sulla luna, la Cina no.

Tommaso Dal Passo