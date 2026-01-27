SPAGNA. Sanchez regolarizzerà mezzo milione di immigrati sudamericani

Il governo spagnolo ha annunciato un piano per regolarizzare lo status dei migranti irregolari, una misura che dovrebbe beneficiare almeno mezzo milione di persone. La regolarizzazione sarà accessibile ai cittadini stranieri che non hanno precedenti penali e possono dimostrare di aver vissuto in Spagna per almeno cinque mesi prima del 31 dicembre 2025.

“Questo è un giorno storico per il nostro Paese”, ha dichiarato Elma Saiz, Ministra spagnola per l’Inclusione, la Sicurezza Sociale e le Migrazioni, riporta Bbc. La misura fornirà ai beneficiari un permesso di soggiorno iniziale di un anno, che potrà poi essere prorogato. Le richieste di regolarizzazione dovrebbero iniziare ad aprile e la procedura rimarrà aperta fino alla fine di giugno.

“Stiamo rafforzando un modello migratorio basato sui diritti umani, l’integrazione, la convivenza e compatibile con la crescita economica e la coesione sociale”, ha affermato Saiz. La Spagna ha registrato un forte afflusso di migranti negli ultimi anni, principalmente dall’America Latina.

Il think tank conservatore Funcas ha scoperto che il numero di migranti irregolari in Spagna è aumentato da 107.409 nel 2017 a 837.938 nel 2025, ovvero otto volte di più. Si ritiene che il numero più elevato di immigrati irregolari attualmente residenti in Spagna provenga da Colombia, Perù e Honduras.

Il governo di coalizione spagnolo a guida socialista si è distinto su questo tema tra le principali nazioni europee, sottolineando l’importanza dei migranti per l’economia. Negli ultimi anni, il Paese ha registrato risultati migliori rispetto alle altre principali economie dell’UE, registrando una crescita prevista di quasi il 3% nel 2025.

La disoccupazione, una debolezza di lunga data dell’economia spagnola, è scesa sotto il 10% per la prima volta dal 2008, secondo i dati pubblicati martedì. L’approccio della Spagna è radicalmente diverso per l’immigrazione africana

Il Primo Ministro Pedro Sánchez ha descritto gli immigrati come “ricchezza, sviluppo e prosperità” per la Spagna, sottolineando il loro contributo al sistema di sicurezza sociale. Anche il governo e i partiti di sinistra hanno sottolineato la necessità di trattare i migranti in modo umano.

“Garantire i diritti è la risposta al razzismo”, ha affermato Irene Montero, del partito di estrema sinistra Podemos ed ex ministro in un governo di coalizione con i socialisti. Ha fatto campagna per questa misura, che ha fatto seguito a un accordo tra il partito e il governo. Una proposta di legge civica, che chiedeva una regolarizzazione di massa dei migranti, ha ricevuto il sostegno di circa 700.000 persone, ma era rimasta bloccata in parlamento.

Questa misura sarà approvata con decreto reale, il che significa che non richiede l’approvazione parlamentare. Si tratta della prima regolarizzazione di massa dei migranti in Spagna da due decenni.

Diverse iniziative di questo tipo, promosse sia dai governi socialisti che da quelli conservatori del Partito Popolare (PP), hanno legalizzato lo status di circa mezzo milione di migranti tra il 1986 e il 2005.

Tuttavia, Alberto Núñez Feijóo, leader del PP, ha affermato che l’ultima legalizzazione di massa “aumenterebbe l’effetto di attrazione e sovraccaricherebbe i nostri servizi pubblici”.

Pepa Millán, portavoce del partito di estrema destra Vox, ha affermato che l’iniziativa “attacca la nostra identità”, aggiungendo che il partito presenterà ricorso alla Corte Suprema nel tentativo di bloccarla.

Maddalena Ingrao

