SPAGNA. Sanchez regolarizzerà 300mila migranti all’anno

Il governo spagnolo ha annunciato che il paese è pronto a legalizzare 300.000 migranti clandestini all’anno fino al 2027 in base a nuove normative. Secondo il ministro spagnolo per l’immigrazione Elma Saiz Delgado, la mossa è stata progettata per combattere la carenza di manodopera e l’invecchiamento della popolazione del paese.

“La Spagna deve scegliere tra essere un paese aperto e prospero o essere un paese chiuso e povero, e abbiamo scelto la prima opzione”, ha affermato il 19 novembre. Delgado ha aggiunto che la Spagna aveva bisogno di circa 250.000-300.000 lavoratori stranieri contribuenti all’anno per sostenere il suo stato sociale, riporta Brussel Signal.

Secondo il governo, la riforma accorcia e semplifica le procedure legali e amministrative per i permessi di lavoro e di soggiorno. Sono stati istituiti cinque tipi di residenza, tra cui la cosiddetta residenza di seconda opportunità, che consente la regolarizzazione delle persone che hanno avuto un permesso di soggiorno negli ultimi due anni e non lo hanno rinnovato. Il visto per chi cerca lavoro è stato esteso da tre mesi a un anno.

“È la riforma più completa e ambiziosa che sia stata realizzata in 13 anni”, ha affermato Delgado.

Santiago Abascal, presidente del partito spagnolo Vox, ha criticato la mossa, sostenendo che la Spagna dovrebbe concentrare le sue risorse sui propri cittadini. Secondo Abascal, l’immigrazione aumenta i crimini violenti e mette a dura prova i servizi sociali.

Ha denunciato il trattamento a due livelli tra spagnoli e migranti, riferendosi alla recente crisi delle inondazioni a Valencia: “Invece di approvare milioni di aiuti per l’immigrazione clandestina, loro (il governo, ndr) dovrebbero approvare massicci aiuti per ricostruire tutte e ciascuna delle città che sono state devastate dalle loro politiche fanatiche e criminali (…) Nel caso in cui si verificassero aiuti milionari destinati all’immigrazione illegale, è necessario che si verifichino enormi aiuti per ricostruire TUTTI e ciascuno dei popoli che sono stati attaccati per colpa dei loro politici fanatici e criminali”, ha affermato Abascal.

Guidata dalla coalizione di sinistra guidata dal Partido Socialista Obrero Español, Psoe, la Spagna ha adottato una posizione ricettiva sull’immigrazione. La misura annunciata dal governo ha seguito l’impegno dichiarato del primo Ministro spagnolo Pedro Sanchez di utilizzare l’immigrazione come strategia economica.

Rivolgendosi al parlamento spagnolo il 9 ottobre, Sanchez aveva affermato che l’immigrazione “non è solo una questione di umanitarismo… è anche necessaria per la prosperità della nostra economia e la sostenibilità dello stato sociale”, aggiungendo che “la chiave è gestirla bene”.

La Spagna fa parte della “rotta del Mediterraneo occidentale”, che si riferisce agli arrivi irregolari nel paese sia via mare, attraverso il Mediterraneo verso la Spagna continentale, sia via terra verso le città spagnole di Ceuta e Melilla nel Nord Africa. Secondo un sondaggio pubblicato su El Pais in ottobre, il 57 percento degli spagnoli riteneva che ci fossero “troppi” immigrati in Spagna.

Altri paesi europei come Francia, Germania, Italia e Svezia hanno recentemente rafforzato i controlli alle frontiere o approvato politiche di immigrazione più severe.

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/

Lucia GIANNINI