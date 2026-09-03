SPAGNA. Sanchez nega qualsiasi coinvolgimento marocchino nella crisi di Ceuta

Giovedì il Primo Ministro spagnolo Pedro Sánchez ha respinto le accuse secondo cui le autorità marocchine avrebbero contribuito a orchestrare la sanguinosa traversata di massa dei migranti dal Marocco verso l’exclave spagnola di Ceuta, mentre cresce la pressione sulla sua gestione della crisi.

“Posso assicurarvi che nessuna istituzione – né il servizio diplomatico, né la Commissione europea, né alcun organismo internazionale – ha fornito al governo spagnolo prove concrete che il Marocco abbia pianificato o attuato l’incidente. Nessuna”, ha dichiarato Sánchez ai parlamentari, riporta ABC.

Il giorno prima, decine di migliaia di spagnoli in diverse città del Paese si erano uniti alle proteste contro la crisi umanitaria in corso a Ceuta, chiedendo soluzioni e le dimissioni di Sánchez.

A fine luglio, circa 72.000 migranti hanno attraversato a nuoto, arrampicandosi e infine caricando fino a Ceuta, un’exclave spagnola nel Nord Africa con soli 84.000 abitanti. La maggior parte è tornata in Marocco o è stata respinta oltre confine entro pochi giorni, ma circa 5.000 persone, tra cui 1.200 minori, rimangono in città settimane dopo, secondo il governo nazionale. Il governo locale di Ceuta indica una cifra superiore.

Sánchez ha affermato che 141 persone sono morte nel tentativo di raggiungere la città, ma né il suo ufficio né il Ministero dell’Interno spagnolo hanno spiegato come siano giunti a tale cifra.

Rimangono molti interrogativi sulle cause dell’attraversamento di massa, che il governo spagnolo attribuisce a una campagna online sui social media.

All’inizio di questa settimana, i media spagnoli hanno riportato che un rapporto della polizia aveva evidenziato la presunta permissività delle forze di sicurezza marocchine nell’incidente, ma i funzionari spagnoli hanno negato che il documento attribuisse la colpa a Rabat.

Tuttavia, giovedì, Sánchez ha dichiarato che per un periodo di 10 ore il 30 luglio, quando gli arrivi di migranti hanno raggiunto il picco, la Gendarmeria marocchina “ha permesso l’attraversamento del confine” a Ceuta.

Il suo governo ha sempre evitato di criticare il Marocco, ma Sánchez ha condannato le dichiarazioni di due ministri marocchini che mettevano in dubbio la sovranità di Ceuta e Melilla, un altro territorio spagnolo in Nord Africa. Il suo governo ha convocato l’ambasciatore del Marocco a Madrid in merito a tali dichiarazioni, ha affermato Sánchez.

Le due exclave sono le uniche confinanti via terra dell’Unione Europea con l’Africa.

Sánchez ha dichiarato che il suo governo pubblicherà rapporti chiave sulla violazione del confine, la più sanguinosa a memoria d’uomo, ma non ha specificato quando saranno resi pubblici né il loro contenuto.

Lucia Giannini

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