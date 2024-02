SPAGNA. Madrid addestra gli ucraini sugli M113

L’esercito spagnolo sta fornendo addestramento alle truppe ucraine attraverso un nuovo modulo di manutenzione per i veicoli M113 Armored Caterpillar Transport, TOA. Questa formazione rafforza la collaborazione e il sostegno tra Spagna e Ucraina in campo militare, rafforzando le capacità di manutenzione di questi veicoli corazzati attualmente utilizzati dalle forze ucraine in missioni che vanno dal trasporto del personale all’evacuazione dei feriti.

Dall’inizio del conflitto tra Russia e Ucraina nel febbraio 2022, la Spagna ha sostenuto l’esercito ucraino non solo inviando vari materiali militari ma anche ospitando truppe ucraine di diverse specialità e aree per ricevere addestramento e addestramento in territorio spagnolo. Lo Stato Maggiore della Difesa ha confermato che l’intenzione dell’Esercito spagnolo è quella di continuare ad ampliare i corsi e i moduli impartiti alle truppe ucraine, riporta ZM.

Proseguendo su questa linea, secondo quanto riferito dal ministero della Difesa spagnolo, l’11a Brigata “Estremadura” sta ricevendo truppe ucraine con lo scopo di fornire loro istruzioni sulla manutenzione e preparazione dei veicoli corazzati da trasporto TOA M113 nelle prossime settimane. Questa collaborazione viene effettuata su richiesta diretta del governo ucraino e viene effettuata presso la base General Menacho, situata nella provincia spagnola di Badajoz; fa parte del programma integrato presso il Centro di coordinamento della formazione di Toledo nella missione di supporto in Ucraina EUMAM UA, Missione di assistenza militare dell’Unione europea in Ucraina.

Le forze armate ucraine ricevono veicoli da trasporto M113 dall’inizio della guerra russo-ucraina. Gli Stati Uniti hanno donato loro duecento veicoli corazzati M113 nell’aprile 2022 e altri cento veicoli nel gennaio 2023. Ad oggi, vengono utilizzati principalmente per compiti di supporto ed evacuazione, svolgendo un ruolo cruciale considerando l’attuale situazione. contesto bellico. Pertanto, è della massima importanza che l’esercito spagnolo garantisca che le truppe ucraine siano addestrate a svolgere un’adeguata manutenzione dei veicoli corazzati da trasporto Caterpillar M113 al fine di prolungarne la vita utile e migliorare la loro capacità di operare correttamente ed efficacemente sul campo.

Maddalena Ingrao

