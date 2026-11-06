SPAGNA. Il mondo Ibero-Americano appoggia l’Argentina sulle Malvinas / Falklands

I ministri degli Esteri ibero-americani, riuniti a Madrid, hanno approvato all’unanimità un comunicato speciale a sostegno della rivendicazione di sovranità dell’Argentina sulle Falkland, invitando al contempo l’Argentina e il Regno Unito a riprendere i negoziati. L’iniziativa giunge alla vigilia dell’udienza ad Amburgo relativa al progetto petrolifero “Sea Lion”.

Il documento, approvato durante la riunione dei ministri degli Esteri tenutasi nel quadro del XXX Vertice Ibero-americano dei Capi di Stato e di Governo, esorta entrambi i governi a riavviare le discussioni sulla controversia “il prima possibile” e riconosce l’ “atteggiamento costruttivo” dell’Argentina. La Conferenza Ibero-americana, che riunisce i paesi dell’America Latina insieme a Spagna, Portogallo e Andorra, adotta abitualmente dichiarazioni di questo tenore in occasione dei propri vertici, riporta Mercopress.

“La comunità ibero-americana ribadisce, ancora una volta, il proprio sostegno alla Repubblica Argentina”, ha dichiarato il ministro degli Esteri argentino Pablo Quirno, definendo la questione “una causa sacra per gli argentini” e difendendo la via diplomatica per porre fine a quella che considera una situazione coloniale anacronistica.

Questo sostegno giunge a cinque giorni dalle udienze che si terranno ad Amburgo, il 10 e 11 novembre, presso il Tribunale internazionale per il diritto del mare. L’organo giudiziario dovrà esaminare le quattro misure provvisorie richieste dall’Argentina il 13 ottobre scorso, volte a bloccare il progetto “Sea Lion”, sviluppato dalla società israeliana Navitas Petroleum e dalla britannica Rockhopper Exploration. Secondo il calendario del Tribunale, il primo giorno l’Argentina esporrà le proprie ragioni dalle 10:00 alle 13:00, seguita dal Regno Unito dalle 15:00 alle 18:00; il secondo giorno, l’Argentina interverrà dalle 10:30 a mezzogiorno, mentre il Regno Unito concluderà i lavori tra le 17:30 e le 19:00. A rappresentare l’Argentina è l’ambasciatore Mario Oyarzábal. Tra i 21 giudici permanenti del Tribunale figura l’argentina Frida María Armas Pfirter, che ne ricopre la carica di vicepresidente; il Regno Unito, non avendo un proprio cittadino tra i giudici, ha nominato il professor britannico Vaughan Lowe in qualità di giudice *ad hoc*. L’Argentina non sta chiedendo al tribunale di pronunciarsi sulla sovranità, bensì sui diritti relativi alle risorse marittime e sugli obblighi ambientali stabiliti dalla Convenzione sul diritto del mare. L’avvio delle perforazioni di sviluppo nel giacimento Sea Lion è previsto per il 2027, mentre l’inizio della produzione commerciale è atteso per il 2028.

Il ministro degli Esteri britannico Ed Miliband ha definito “inaccettabili” i tentativi dell’Argentina di interferire con le attività commerciali nell’area. Secondo quanto riportato da Infobae, entro la fine dell’anno il governo britannico attiverà una normativa volta a tutelare Navitas e Rockhopper da eventuali sanzioni argentine. Londra ribadisce che non negozierà la sovranità, a meno che non siano gli abitanti delle isole a richiederlo.

Lucia Giannini

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