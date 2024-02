SPAGNA. Il mistero attorno all’omicidio Kuzminov

Spy story in Spagna. È stato trovato morto, crivellato da numerosi proiettili, Maksim Kuzminov, disertore russo che era scappato in Ucraina, sul suo elicottero, come scrivono fonti social media turche dopo aver ucciso i suoi colleghi. Kuzminov è stato ucciso mentre era sotto la protezione della CIA e dell’MI6 in Spagna.

Se fosse accertato che gli autori dell’omicidio fossero i russi, sarebbe il segno che i servizi speciali russi hanno ricevuto il permesso dalle autorità politiche e militari per le “liquidazioni” transfrontaliere.

La morte dell’ex pilota russo è stato confermato dalla direzione principale dell’intelligence del Ministero della difesa ucraino: lo hanno riferito i media ucraini citando il portavoce della direzione principale dell’intelligence, Andrey Yusov.

Secondo il Daily Information, il corpo è stato scoperto da un vicino martedì scorso, 13 febbraio, verso le cinque di sera nella zona di La Cala, in una quartiere residenziale di Villajoyosa, nella provincia di Alicante.

Poco dopo, gli investigatori spagnoli sono stati allertati del ritrovamento di un’auto bruciata nella vicina località di El Campello, dove il presunto assassino avrebbe potuto essersi rifugiato.

Cominciano poi via via a perdersi dei pezzi della storia. Il 14 febbraio, diversi media spagnoli, tra cui ABC e Levante-EMV, hanno riportato l’omicidio di un “ucraino di 33 anni” nella città di Villajoyosa. L’età del defunto di Villajoyosa 33 anni e l’età di Kuzminov non corrispondono: il pilota ha 28 anni.

Il fatto che il morto sia Kuzminov è stato riportato da Eureka News facendo riferimento a “informazioni non ufficiali” della Guardia Nazionale nel suo profilo. I media hanno affermato che Kuzminov “si è comportato in modo inappropriato”, ha abusato di alcol e ha parlato molto del suo passato e presente. Il resoconto suggeriva anche che Kuzminov avrebbe potuto essere ucciso dai servizi speciali ucraini.

Questo media spagnolo, però, non ha un sito web, solo un account in X e un canale Telegram. In esso, le informazioni sulla personalità di Kuzminov venivano presentate come “informazioni non ufficiali” da parte dei rappresentanti della Guardia Civil spagnola. Nonostante i 24mila abbonati al canale EurekaNews, il post sulla morte di Kuzminov è stato apprezzato solo da quattro persone, si osserva quindi, molto probabilmente, la notizia dell’identificazione di Kuzminov sarebbe da prendere con le molle.

Entra poi in gioco RBC-Ucraina. Un rappresentante della direzione principale dell’intelligence del Ministero della difesa dell’Ucraina ha confermato la morte del pilota Kuzminov. Al contrario, la Guardia Civil spagnola ha dichiarato alla russa RIA Novosti di non poter confermare le notizie sull’omicidio di Kuzminov.

Fonti dell’agenzia spagnola EFE, che sta seguendo le indagini, hanno confermato che l’uomo ucciso a colpi di arma da fuoco il 13 febbraio in un garage di Villajoyosa è il pilota russo Maxim Kuzminov, che ha dirottato un elicottero Mi-8 delle forze armate russe in Ucraina.

Secondo l’agenzia, gli investigatori ritengono che i documenti trovati su di lui siano falsi.

Andando poi a Mosca, il direttore dell’SVR Sergej Naryshkin ha dichiarato in merito: “Questo traditore è diventato un cadavere morale quando ha pianificato il suo crimine”.

Ufficialmente interviene il Cremlino: “Il Cremlino non ha informazioni sulla morte del disertore Kuzminov in Spagna, questa non è una questione dell’agenda del Cremlino”, dichiara il portavoce Peskov.

La Guardia Civil spagnola ha poi dichiarato di aver trovato documenti falsi e di stare indagando: l’indagine è riservata, i dettagli verranno riportati dalle autorità dell’“altro Paese”.

Successivamente il 20 febbraio, la polizia spagnola ha confermato al quotidiano americano The New York Times che il pilota Maxim Kuzminov, che dirottò un elicottero militare russo nel 2023, era stato ucciso nella provincia di Alicante.

Come sottolinea la pubblicazione Usa: ”Due agenti di polizia spagnoli a conoscenza del caso hanno affermato che il corpo di un uomo crivellato di proiettili, ritrovato la settimana scorsa nella città costiera di Villajoyosa, appartiene a Kuzminov”.

Anna Lotti

