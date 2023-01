SPAGNA. È nato l’Asse franco-iberico

Il presidente francese Emmanuel Macron e il primo Ministro spagnolo Pedro Sánchez hanno firmato il 19 gennaio a Barcellona un trattato di amicizia per rafforzare le relazioni tra i vicini europei, mentre entrambi i leader affrontavano proteste in patria.

Il vertice, durato un giorno, si è svolto in mezzo a una giornata di scioperi diffusi dall’altra parte dei Pirenei contro l’offerta di Macron di aumentare l’età minima di pensionamento da 62 a 64 anni. Sánchez, in qualità di ospite, ha dovuto affrontare una rumorosa manifestazione dei separatisti catalani nei pressi della sede dell’incontro, riporta AP.

Il Trattato di Barcellona firmato dai leader istituisce gruppi di lavoro tra i rispettivi governi in diversi settori. I leader e alcuni dei loro ministri hanno discusso di questioni quali l’energia, la migrazione e il sostegno allo sforzo bellico dell’Ucraina, il tutto in linea con la ricerca di una causa comune nell’indirizzare la politica dell’Unione europea.

«Non stiamo solo rafforzando i nostri Paesi, stiamo rafforzando l’Europa», ha dichiarato Sánchez, definendo il trattato “storico”.

Entrambi i governi lo considerano un legame diplomatico di altissimo livello. La Spagna ha un trattato simile solo con il Portogallo, mentre la Francia ne ha con la Germania e l’Italia.

«Rafforzeremo in modo massiccio le relazioni bilaterali… e le renderemo ancora più efficienti» a livello europeo, ha dichiarato Macron. «Il trattato rafforzerà anche le visioni comuni», soprattutto per quanto riguarda la sovranità europea e l’autonomia strategica. L’accordo arriva mentre Macron e Sánchez cercano di rafforzare le loro posizioni all’interno dell’Ue. Macron si profila come il politico di punta del continente per colmare il vuoto dell’ex cancelliere tedesco Angela Merkel, mentre l’altrettanto pro-Ue Sánchez vuole che la Spagna abbia un ruolo più influente a Bruxelles dopo l’uscita della Gran Bretagna dal blocco.

Dopo anni di relazioni cordiali ma a volte distanti, Francia e Spagna si sono avvicinate di recente.

Alla fine dell’anno scorso, Spagna, Francia e Portogallo hanno concordato un importante gasdotto sottomarino per trasportare l’idrogeno dalla penisola iberica alla Francia e infine al resto d’Europa. Il gasdotto, denominato H2Med, andrà da Barcellona a Marsiglia.

Macron e Sánchez vogliono anche che il mercato energetico europeo venga riformato per rispondere alla crisi energetica provocata dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. La Spagna spera inoltre che la Francia possa appoggiare la sua richiesta di estendere all’Ue il permesso concesso l’anno scorso a Spagna e Portogallo di applicare misure speciali per abbassare i prezzi dell’energia, un piano che potrebbe servire da ispirazione per tutta l’Europa. «Entrambi i nostri Paesi hanno presentato le nostre proposte (per le riforme del mercato energetico), che ritengo solide e dettagliate, ed entrambe vanno nella stessa direzione», ha dichiarato Sánchez. «Lavoreremo insieme affinché il mercato venga riformato nei prossimi mesi».

L’incontro si è tenuto nel Museo Nazionale d’Arte della Catalogna, in cima alla collina di Montjuic che domina Barcellona.

Diverse migliaia di separatisti catalani si sono radunati sul lungomare ai piedi della collina per cercare di dare energia al loro movimento in crisi per ritagliare un nuovo Stato da questo angolo di Spagna nord-orientale che confina con la Francia.

Da lontano si sentiva il suono di grida di scherno mentre Macron e Sánchez passavano in rassegna i soldati spagnoli prima che venissero suonati gli inni nazionali all’arrivo. A nord di Barcellona, i manifestanti hanno interrotto il traffico su un’autostrada. Nel centro di Barcellona c’è stato un tafferuglio tra manifestanti e polizia dopo che la protesta pacifica si era dispersa. Ma i momenti di tensione sono stati ben lontani dagli scontri violenti e diffusi degli anni passati.

Sánchez ha speso un bel po’ di capitale politico per disinnescare il movimento separatista, con la grazia per i leader incarcerati di una fallita richiesta di secessione del 2017 e recenti riforme legali. Sebbene ciò sia riuscito a ridurre le tensioni in Catalogna, c’è ancora un gruppo duro che si rifiuta di arrendersi.

Il capo regionale della Catalogna, Pere Aragonès, ha salutato Macron e Sánchez fuori dal museo, ma poi ha infranto il protocollo andandosene prima della foto di gruppo e degli inni.

«C’è stato un tentativo (da parte di Sánchez) di usare il vertice di oggi per imporre una falsa visione della realtà, per far sembrare che il conflitto politico tra la Catalogna e lo Stato spagnolo sia stato risolto», ha detto Aragonès. «Ma nulla è più lontano dalla verità».

Sánchez si è detto grato della presenza di Aragonès e ha sottolineato la scelta di Barcellona per la firma del trattato.

Maddalena Ingrao