SPAGNA. Al via il festival cinematografico Estimar

Il festival del cinema italo spagnolo di Palma De Mallorca Estimar è giunto la sua 10ª edizione ed inizierà il 5 giugno per terminare il 10 stesso mese. È un ponte fra le due culture cinematografiche italiana e spagnola che negli anni non solo ha presentato al pubblico e agli esperti del settore i migliori film italiani spagnoli delle varie stagioni in corso ma ha anche promosso importanti coproduzioni, come quella di quest’anno per il film Lo que queda de ti . È una produzione Italia-Spagna ed inaugurerà il festival a Palma de Mallorca il 5 giugno con l’obiettivo di essere acquistato dai distributori italiani.

Lo stesso giorno il festival presenterà il film Eterno Visionario, regia di Michele Placido, alla presenza di Federica Luna Vincenti che ne è protagonista e produttrice con l’obiettivo di venderlo al mercato spagnolo.

Ma il festival è anche una presentazione del meglio del made in Italy con promozione turistica dell’Italia e dei suoi borghi meno conosciuti che quest’anno vede come protagonista il borgo di Sammichele di Bari, Puglia. Presente il meglio del Made in Italy anche dal punto di vista enogastronomico con degustazioni mirate, per far conoscere quei prodotti dell’eccellenza italiano meno conosciuti all’estero, ma che possono avere un grande spazio nei mercati stranieri.

È diretto dalla conduttrice televisiva, politica e promotrice di eventi culturali, Gabriella Carlucci. Il festival rafforza il suo impegno nella promozione dei talenti emergenti, nelle coproduzioni internazionali e nel dialogo tra le industrie creative, unendo cinema, gastronomia, arte e sostenibilità in un format unico. Tutte le attività legate al festival – masterclass, incontri professionali, workshop e attività di formazione – si svolgeranno ogni mattina presso le strutture della Scuola di Arti Audiovisive di Palma (CEF).

In questa edizione, Estimar rinnova anche il suo impegno per l’ambiente attraverso il progetto “We Love The Sea”, incentrato sulla conservazione del patrimonio marino e sulle riprese cinematografiche legate all’ambiente. L’iniziativa, condivisa con Marettimo Italian Film Festival, è in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. “Estimar celebra le eccellenze italiane anche in ambiti come la gastronomia, il turismo e l’ambiente, offrendo esperienze che completano la proposta culturale del festival”, dichiara Gabriella Carlucci.

