SOMALIA. Prosegue l’Operazione Hawlgalka Calmiskaad contro Daesh

Durante il mese di agosto le autorità del Puntland hanno conseguito diverse vittorie contro ISIS nella wilayat della Somalia nell’Operazione Hawlgalka Calmiskaad. Le forze del Puntland puntano a conquistare i pozzi e bacini d’acqua sotto il controllo dei miliziani di DAESH, costringendo i miliziani ad arretrare nelle zone montuose. Attualmente ISIS-Somalia è principalmente presente nella zona ovest della regione di Bari nel Puntland e ad est delle regioni Sanag e Sool del Somaliland.

La maggior parte delle operazioni sono state eseguite congiuntamente dal Puntaland Defence Force e dalle forze armate statunitensi. Nelle due settimane centrali del mese di agosto, gli F-18 imbarcati sulla USS Nimitz (CVN 68) hanno condotto bombardamenti multipli sulla catena montuosa del Golis. Le forze del Puntland sono avanzate via terra, conquistando il 21 agosto il pozzo di Ceel Carab, distrutto e abbandonato da ISIS-Somalia mentre si ritirava. Sottratto al controllo di ISIS-Somalia anche il pozzo di Yucurun, nella valle di Baallade. Tra Maragaale e Kal-Idaad ci sono stati scontri a fuoco nei quali sono stati uccisi quattro miliziani.

Nonostante il successo, secondo fonti locali, il Puntland ha subito pesanti perdite durante tutto il mese di agosto: più di 20 soldati sono stati uccisi e circa 50 sono rimasti feriti nell’Operazione Hawlgalka Calmiskaad.

Nella social-sfera somala sono apparsi video fatti dalle forze armate del Puntland nel quale è possibile osservare operatori delle forze speciali americane esfiltrare da località non identificate su due MV-22 Osprey, compatibili con gli stessi usati dai team delle forze speciali imbarcate sulla USS Nimitz.

Come dichiarato dal nuovo comandante del U.S. Africa Command (AFRICOM) Gen. Dagvin R.M. Anderson l’interesse americano nella regione rimane invariato, anzi analizzando le attività militari USA sembra essere in aumento. Sicuramente la presenza di ISIS-Somalia rimane tra le priorità americane nel Corno D’Africa anche in ottica di un possibile futuro aumento della presenza americana nel nord della Somalia. L’amministrazione Trump, infatti, guarda con attenzione l’ampliamento del porto di Berbera nel Somaliland, sul quale continuano le negoziazioni riguardanti la possibile costruzione di una nuova base navale tra le autorità del Somaliland e gli USA. Un nuovo hub navale in quella posizione diventerebbe un’alternativa strategica nel golfo di Aden all’affollato porto di Gibuti.

