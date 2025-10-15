SOMALIA. Nuova ondata di Foreign Fighters DAESH

Lunedì 13 ottobre, successivamente a uno scontro avvenuto nella mattinata, il comando delle operazioni di antiterrorismo appartenente al Puntland Dervish Force (PDF) ha dichiarato di aver catturato Feizul Hashim Suleiman nell’area di Wadi Balade nella regione di Bari. Il soggetto in questione, secondo le autorità locali, sarebbe un cittadino turco affiliato ad ISIS.

Nelle comunicazioni ufficiali delle autorità del Puntland viene riportato che due soggetti sarebbero riusciti a mettersi in fuga. I due sono noti al PDF come Emre Kemal Yılmaz e Aylin Derya Kaya, secondo il PDF sarebbero anch’essi turchi. Le ricerche dei due militanti di DAESH fuggiti e la cattura del cittadino turco precedentemente avvenuta sono attività da inserire nelle battute finali dell’operazione Hilaac, la quarta fase dell’offensiva anti-ISIS avviata ormai da mesi da parte delle autorità del Puntland, coadiuvate chiaramente da unità appartenenti a schieramenti esterni al Paese e da operazioni congiunte a livello internazionale.

Alcuni media locali collegano questo avvenimento ad un’altra importante cattura avvenuta quest’anno (più precisamente a giugno) durante la quale un altro cittadino turco, Hassan Atar, è stato arrestato nel Puntland. Effettivamente, nella social-sfera somala, sono diversi gli account che ricordano la forte presenza di combattenti provenienti da svariati Paesi esteri tra le fila di DAESH in Somalia.

Il Generale di Brigata Ahmed Abdullahi Sheikh, comandante delle forze speciali somale, ha dichiarato che, secondo l’intelligence, la maggior parte dei combattenti di DAESH di nazionalità turca rintracciati in Somalia sarebbero ex militari implicati nel fallito colpo di Stato avvenuto nel 2016. Secondo il generale somalo, dalla Turchia questi uomini sarebbero fuggiti grazie alla rete di infrastrutture e collegamenti del Kurdistan Workers’ Party (PKK) per poi unirsi allo Stato Islamico, il quale successivamente gli avrebbe ordinato di combattere nella wilayat della Somalia.

“Gli esperti di sicurezza avvertono che la crescente presenza di combattenti stranieri in Somalia, in particolare quelli con addestramento militare ed esperienza sul campo di battaglia in Siria, rappresenta una minaccia significativa per la stabilità regionale e la sicurezza globale. L’arresto di cittadini stranieri legati all’ISIS nel Puntland è un duro monito del ruolo della Somalia come destinazione e base operativa per reti terroristiche transnazionali, ha osservato un analista antiterrorismo regionale. Questo sviluppo sottolinea l’urgente necessità di una maggiore condivisione di intelligence, cooperazione internazionale e sforzi coordinati contro il terrorismo”, così alcuni esperti locali di difesa e sicurezza hanno risposto ai media sull’aumento dei foreign fighters per lo Stato Islamico presenti sul territorio somalo.

Secondo alcuni account durante le operazioni anti-DAESH sui monti Calmiskaad nella regione di Bari il PDF avrebbe catturato più di 10 turchi, 5 marocchini, 10 siriani e diversi yemeniti. Per quanto sia difficile confermare precisamente questi numeri, l’ordine di grandezza generale è da ritenere in linea con le dichiarazioni delle autorità locali.

Nella mattina del 14 ottobre sono stati riportati nuovamente combattimenti tra le truppe del Puntland e ISIS nella regione di Bari. L’offensiva anti-DAESH non si ferma, questa volta l’obiettivo è liberare il pozzo di Il-Abbal, dove i miliziani da tempo avevano fortificato le loro postazioni. Gli scontri sono avvenuti tra i monti a sud delle città di Bacaad e Buruc, dove erano note capillari infiltrazioni di ISIS, il quale ha spesso utilizzato grotte e la particolare conformazione orografica del suolo per nascondersi e difendere le proprie posizioni.

Negli scontri del sito strategico del pozzo di Il-Abbal, secondo fonti locali, il bersaglio primario dell’attacco delle autorità del Puntland sarebbe il vicecomandante della wilayat della Somalia Abdirahman Fahiye Ise Mohamud, avvistato in quell’area poco prima dell’inizio dei combattimenti, il quale spesso si recava in quelle zone per supervisionare l’addestramento dei nuovi membri appartenenti al gruppo terroristico.

Ancora non sono stati pubblicati comunicati stampa ufficiali che riportino numeri attendibili riguardanti perdite o feriti da nessuno dei due schieramenti; si prevede quindi che al termine degli scontri, nel prossimo futuro (come generalmente avviene durante le operazioni anti-ISIS), almeno le autorità del Puntland rilascino delle dichiarazioni ufficiali.

Gabriele Leone

