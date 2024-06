SOMALIA. Mogadiscio teme il ritorno di Al Shabaab se ATMIS scomparisse

Il governo della Somalia sta cercando di rallentare il ritiro delle forze di pace africane e avverte di un potenziale vuoto di sicurezza, con i paesi vicini che temono una nuova presa di potere da parte di al Shabaab.

La Missione di Transizione dell’Unione Africana in Somalia, Atmis, una forza di mantenimento della pace, si è impegnata a ritirarsi entro il 31 dicembre, quando si prevede che una nuova forza più piccola la sostituirà, riporta Reuters.

Tuttavia, in una lettera del mese scorso indirizzata al presidente ad interim del Consiglio per la pace e la sicurezza dell’Unione africana, e res pubblica recentemente, il governo ha chiesto di ritardare fino a settembre il ritiro della metà dei 4.000 soldati che avrebbero dovuto partire entro la fine di giugno.

Il governo aveva precedentemente raccomandato, in una valutazione congiunta con l’Ua a marzo, che la tempistica complessiva del ritiro fosse modificata “sulla base dell’effettiva preparazione e capacità” delle forze somale. Il Consiglio di Sicurezza ha avvertito che “un frettoloso ritiro del personale Atmis contribuirà a creare un vuoto di sicurezza”.

L’Unione Europea e gli Stati Uniti, i principali finanziatori della forza dell’Ua in Somalia, hanno cercato di ridurre l’operazione di mantenimento della pace a causa delle preoccupazioni sul finanziamento e sulla sostenibilità a lungo termine.

I negoziati su una nuova forza si sono rivelati complicati, con l’Ua che inizialmente ha spinto per un mandato più solido di quello voluto dalla Somalia. Un’accesa disputa politica potrebbe portare l’Etiopia a ritirare alcune delle truppe più operative.

Mohamed El-Amine Souef, rappresentante speciale dell’Ua in Somalia e capo dell’ATMIS, ha affermato che non esiste una tempistica definitiva per la conclusione dei negoziati, ma che tutte le parti sono impegnate a raggiungere un accordo che aiuti a raggiungere pace e sicurezza sostenibili.

Mentre il ritiro procede, con 5.000 dei circa 18.500 soldati che hanno lasciato il teatro operativo l’anno scorso, il governo cerca di proiettare fiducia. Ha affermato che la nuova forza non dovrebbe superare i 10.000 e dovrebbe essere limitata a compiti come la messa in sicurezza dei principali centri abitati.

La richiesta di una forza più piccola riflette probabilmente le opinioni dei nazionalisti che si oppongono a una forte presenza straniera in Somalia. Preoccupati sono paesi vicini come Uganda e Kenya, che hanno contribuito con le loro truppe alla partenza della missione.

Henry Okello Oryem, ministro degli affari esteri dell’Uganda, ha affermato che, nonostante gli intensi sforzi di addestramento, le truppe somale non sono in grado di sostenere uno scontro militare a lungo termine: ”Non vogliamo trovarci in una situazione in cui stiamo fuggendo, il genere di cose che abbiamo visto in Afghanistan”. Oryem ha affermato che il Kenya ha accettato il ritiro richiesto dagli Stati Uniti e dall’Ue, ma che le preoccupazioni dei paesi con forze in Somalia dovrebbero essere ascoltate.

Il presidente keniano William Ruto ha detto a Washington il mese scorso che un ritiro che non tenesse conto delle condizioni sul terreno significherebbe che “i terroristi prenderanno il controllo della Somalia”.

In risposta alle domande, l’Ue ha affermato che l’attenzione si concentrerà sullo sviluppo delle capacità di sicurezza interna e ha sostenuto in linea di principio la proposta del governo somalo per una nuova missione che avrebbe dimensioni e portata ridotte.

Il Dipartimento di Stato americano ha affermato che la forza dovrebbe essere abbastanza grande da prevenire un vuoto di sicurezza. Washington ha sostenuto tutte le richieste presentate dall’Ua al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per modificare la tempistica del ritiro.

La sicurezza della Somalia è stata garantita da risorse straniere da quando l’Etiopia ha invaso il paese nel 2006, rovesciando un’amministrazione guidata dagli islamisti ma galvanizzando un’insurrezione che da allora ha fatto decine di migliaia di vittime.

Secondo uno studio condotto lo scorso anno dalla Brown University, gli Stati Uniti hanno speso più di 2,5 miliardi di dollari in assistenza antiterrorismo dal 2007. Quel numero non include le spese militari e di intelligence non divulgate per attività come attacchi di droni e dispiegamento di truppe di terra americane.

L’Ue afferma di aver fornito circa 2,8 miliardi di dollari ad Atmis e al suo predecessore dal 2007. Anche Turchia, Qatar e altri paesi del Medio Oriente forniscono assistenza in materia di sicurezza.

Ma le risorse sono sotto pressione. L’Ue si sta spostando verso il sostegno bilaterale con l’obiettivo di ridurre i suoi contributi complessivi nel medio termine. Gli Stati Uniti e l’Ue vogliono ridimensionare le operazioni di mantenimento della pace a causa delle priorità di spesa concorrenti, tra cui Ucraina e Gaza, e per la sensazione che la Somalia dovrebbe assumersi la responsabilità della propria sicurezza.

Alcuni paesi europei vorrebbero che la nuova missione fosse finanziata attraverso i contributi valutati degli Stati membri delle Nazioni Unite, il che aumenterebbe l’onere finanziario per Stati Uniti e Cina.

Il finanziamento per la nuova missione potrà essere affrontato formalmente solo una volta che la Somalia e l’UA avranno concordato dimensioni e mandato proposti.

Tommaso Dal Passo

