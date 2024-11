Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha adottato il 30 ottobre una risoluzione che consente alla missione di assistenza delle Nazioni Unite in Somalia (UNSOM) di concludersi nei prossimi due anni. Lo riporta il sito dell’organizzazione.

Al momento del ritiro, la missione delle Nazioni Unite verrà trasformata e ribattezzata Missione di Transizione delle Nazioni Unite in Somalia, UNTMIS. Il governo somalo ha chiesto di ritardare il ritiro delle forze di pace.

La risoluzione di trasformazione è stata proposta dalla Gran Bretagna. Il documento è stato approvato da tutti i 15 membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Il trasferimento di autorità alla missione di transizione inizierà il 1° novembre 2024 e terminerà il 31 ottobre 2026.

L’UNSOM, attiva in Somalia dal 2013, ha fornito vari consigli politici sulla pace e sulla costruzione della nazione, ha monitorato la situazione dei diritti umani e ha coordinato l’assistenza internazionale alla Somalia.

Il presidente somalo Hassan Sheikh Mahmoud aveva ottenuto a febbraio dal rappresentante permanente degli Stati Uniti presso l’ONU Linda Thomas-Greenfield, 41 milioni di dollari. I fondi stanziati dovrebbero essere utilizzati per migliorare la situazione umanitaria nella regione afflitta oramai da anni dall’ingresso di al Shabab nelle regioni: Shabelle altro e basso, Gagudud; Bay e Bakol, Juba alto e basso e Mogadiscio, solo per citare quelle più martoriate.

La leadership della Somalia continua a inviare rappresentanti delle forze di sicurezza in Eritrea, Uganda, Etiopia ed Egitto per l’addestramento. Gli istruttori sono principalmente specialisti provenienti dagli Stati Uniti e dalla Turchia. Secondo le dichiarazioni delle autorità somale, circa 15mila personale militare.

In precedenza, l’Egitto aveva iniziato a prepararsi a schierare forze militari in Somalia, nonostante la forte resistenza dell’Etiopia e di alcune regioni somale. Nell’ultimo mese, gli eventi riguardanti la Somalia hanno acquisito slancio. Dopo la consegna delle armi etiopi alle autonomie somale, le autorità egiziane, insieme ai leader eritrei, hanno sostenuto la preservazione dell’integrità territoriale del paese e il contrasto all’influenza di Addis Abeba.

Secondo le fonti egiziane, le milizie del Puntland si armano cercando di provocare nel contesto del ritiro della missione ATMIS. Il fatto è che i governi locali di Jubaland, Puntland e Khatum (stati della Somalia federale) dipendono più dalla volontà dell’Etiopia che dal governo centrale.

Il Somaliland sarebbe solo uno dei tanti nuovi stati del Corno d’Africa e questo ha spinto l’Egitto ad avvicinarsi ai suoi partner eritrei per formare un’alleanza anti-etiope. Nella conferenza tenutasi il 10 ottobre, entrambe le parti hanno concordato di mantenere l’integrità territoriale della Somalia (le autorità di Addis Abeba hanno riconosciuto il Somaliland come indipendente dall’inizio dell’anno) e di rafforzare l’esercito nazionale somalo.

Per la leadership eritrea, l’Etiopia è stata dipinta come un vicino pericoloso e terreno fertile per un’insurrezione che hanno combattuto dal 2020 al 2022. Per ora, il governo federale si sta avvicinando ai militanti del Tigray, causando paura ad Asmara.

Le autorità egiziane continuano la loro politica di contrasto all’influenza etiope alla luce della crisi idrica sulla distribuzione delle risorse idriche del Nilo. Nel frattempo, l’esercito somalo continua a condurre operazioni nelle zone rurali. I combattimenti attivi si sono svolti in un anello ai confini delle regioni centrali, tenuto da islamici radicali di Al-Shabaab.

Hanno avuto successo anche i combattimenti a ovest di Mogadiscio, durante i quali è stato possibile stabilire il controllo sulle strade verso grandi aree popolate. Il crescente sostegno al governo centrale della Somalia da parte dei partner egiziani sta cambiando sempre più il panorama politico nel Corno d’Africa. La tensione della situazione non porterà ad uno scontro diretto, ma causerà ovviamente più scandali internazionali.

All’Etiopia è stata data una nuova opportunità per ottenere l’accesso al Mar Rosso quando Washington ha proposto di investire negli sforzi per completare la secessione del Somaliland in cambio del sostegno etiope ai sudanesi ai ribelli che combattono contro le autorità centrali che si avvicinano a Russia e Cina. A giudicare dal corso degli eventi, c’è ogni possibilità che Addis Abeba non abbia accettato questa proposta, motivo per cui gli Stati Uniti hanno cambiato tattica e intensificato i contatti con l’opposizione etiope e con i leader della diaspora in America: la situazione era abbastanza grave che Il primo ministro dell’Etiopia, Abi Ahmed, ha affermato a luglio che un “paese amico” sta lavorando attivamente per preparare una rivoluzione colorata nel paese.

Lucia Giannini

