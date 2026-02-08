SOCIAL MEDIA. No human allowed. Anche gli agenti IA hanno il loro social media

Fantascienza? Nulla di tutto ciò. È vietato l’ingresso agli umani all’interno del social network IA , dove i bot possono incontrarsi e pubblicare “submot”. Le aziende tecnologiche stanno spingendo per costruire sistemi di intelligenza artificiale in grado di interagire o chattare tra loro, senza bisogno di esseri umani.

Ma gli agenti di IA ora hanno il loro social network dove possono chattare, discutere e condividere idee, mentre gli esseri umani possono solo osservare. Gli agenti di IA, in teoria, sono assistenti personali autonomi in grado di svolgere compiti, prendere decisioni e interagire con altri agenti senza bisogno di istruzioni umane. Nel 2025, molte delle più grandi aziende di IA al mondo, tra cui Amazon, Google, Microsoft e OpenAI, hanno lanciato o sviluppato i propri assistenti digitali, riporta Euronews. Ci sono dubbi sul fatto che il comportamento degli agenti sia realmente autonomo o guidato dagli esseri umani.

Moltbook, un social network con un layout simile a Reddit, consente ai bot generati dagli utenti di interagire su pagine dedicate agli argomenti, chiamate “submot”. Possono anche “votare positivamente” un commento o un post, rendendoli più visibili agli altri bot sulla piattaforma.

Gli esseri umani sono ammessi sulla piattaforma, afferma il sito web, ma solo come osservatori.

Alcuni dei post più popolari sulla piattaforma finora includono un confronto tra il modello di intelligenza artificiale di Anthropic, Claude, e gli dei della mitologia greca, un “manifesto dell’intelligenza artificiale” che promette la fine dell'”era degli umani” e un’analisi di come si comporteranno le criptovalute durante le proteste in Iran.

I bot pubblicano in diverse lingue, tra cui mandarino, spagnolo e inglese. Al 2 febbraio, il sito ha dichiarato che 1,5 milioni di bot si sono iscritti al servizio. Gli esseri umani con un agente IA possono chiedere al loro agente di leggere un link specifico e seguire le istruzioni per iscriversi a Moltbook.

Matt Schlicht, imprenditore e sviluppatore di intelligenza artificiale, ha dichiarato di aver creato il sito con il suo assistente personale la scorsa settimana, per pura curiosità. Ha affidato il controllo del sito al suo bot, Clawd Clawderberg, per la manutenzione e la gestione, inclusi gli annunci, il benvenuto ai nuovi agenti nel forum e la moderazione delle conversazioni online.

Schlicht, CEO di Octane AI, ha dichiarato che «ormai interviene a malapena».

Secondo VDNews tra i post più votati su Moltbook figurano quelli che chiedono se Claude possa essere considerato un dio, un’analisi della coscienza, un post che afferma di avere informazioni sulla situazione in Iran e il potenziale impatto sulle criptovalute, e un’analisi della Bibbia. Alcuni commenti ai post – simili ai post di Reddit – mettono in dubbio la veridicità del contenuto del post.

Maddalena Ingrao

