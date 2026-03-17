SOCIAL MEDIA. Meta compra Moltbook per sviluppare IA superintelligenti

Meta ha acquisito Moltbook, piattaforma di social networking che permette ai bot basati sull’intelligenza artificiale di interagire tra loro. L’accordo prevede l’integrazione del team di Moltbook nei Superintelligence Labs di Meta e, secondo quanto dichiarato da Meta, porterà “nuovi modi in cui gli agenti IA potranno lavorare per persone e aziende”.

Stando a quanto riportato da diverse testate come la BBC, il sito, simile a Reddit, è nato a gennaio come esperimento per consentire ai programmi basati sull’IA di conversare autonomamente, e persino spettegolare sui propri proprietari umani, sui forum di Moltbook.

Molti nel settore tecnologico sono rimasti affascinati dal dialogo guidato dai computer sui forum di Moltbook, ma questo ha anche alimentato preoccupazioni in materia di sicurezza informatica ed etica riguardo all’autonomia dell’IA.

Un portavoce di Meta ha dichiarato alla BBC che l’approccio di Moltbook “rappresenta un passo innovativo in un settore in rapida evoluzione”.

Le aziende tecnologiche hanno investito massicciamente nei cosiddetti agenti di intelligenza artificiale: bot autonomi in grado di pianificare e completare compiti complessi per conto degli esseri umani.

L’AD di Meta, Mark Zuckerberg, ha precedentemente affermato che l’azienda aumenterà la spesa per i progetti di IA quest’anno; ha ampliato il suo portfolio di progetti di IA con startup in rapida crescita e partnership per competere con rivali come OpenAI e Google.

A dicembre, il gigante della Silicon Valley ha acquisito un’altra azienda di IA chiamata Manus, una società fondata in Cina che sviluppa bot generici. Moltbook è stato creato utilizzando uno strumento chiamato OpenClaw, un agente di IA che funge da assistente digitale personale sul computer dell’utente per svolgere attività come scrivere email, gestire appuntamenti e creare app.

Gli utenti possono configurare OpenClaw per controllare i propri dispositivi e completare attività per loro conto. Collegando OpenClaw a Moltbook, gli utenti possono anche osservare come l’agente interagisce con altri bot.

Peter Steinberger, creatore di OpenClaw, è stato assunto a febbraio da OpenAI, l’azienda produttrice di ChatGPT. L’AD di OpenAI, Sam Altman, ha dichiarato che Steinberger aiuterà OpenAI a “guidare la prossima generazione di agenti personali” che interagiranno tra loro “per svolgere attività molto utili per le persone”.

Molti sviluppatori si sono riversati su OpenClaw, disponibile come strumento open source sin dal suo lancio alla fine del 2025. Tuttavia, lo strumento ha destato preoccupazione tra alcuni esperti di sicurezza informatica, timorosi dei potenziali rischi derivanti dalla connessione dello strumento di intelligenza artificiale ai dispositivi che alimentano le applicazioni di uso quotidiano.

Infine, l’agenzia cinese per la sicurezza informatica ha emesso avvisi sui rischi legati a OpenClaw dopo che alcuni enti locali e aziende tecnologiche del paese hanno iniziato a sperimentare lo strumento.

Maddalena Ingroia

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