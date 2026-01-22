SOCIAL MEDIA. La rivoluzione sta nella carta e nella penna 

In un’epoca in cui produttività significa ottimizzare ogni secondo e il confine tra lavoro e casa è sempre più sfumato, alcune persone rallentano e si disconnettono, rivolgendosi a dispositivi di comunicazione del passato.

Scrittura di lettere e club di macchine da scrivere, community di TikTok che mettono in mostra le proprie abilità calligrafiche e sigilli di ceralacca stanno dando nuova vita agli strumenti di scrittura antichi. Più che pittoreschi ritorni al passato, queste attività offrono agli appassionati l’opportunità di ridurre l’uso della tecnologia, gestire il tempo in modo più consapevole e costruire connessioni significative con gli altri, riporta AP.

Inchiostro, carta e altri strumenti che un tempo erano l’unico modo per inviare un messaggio da lontano continuano a unire persone da tutto il mondo. In una società plasmata dalla costante disponibilità, hobby pratici come scrivere lettere richiedono concentrazione e pazienza. Il gesto di prendere una penna, sigillare una busta con la ceralacca e impaginare può produrre risultati esteticamente piacevoli, ma crea anche uno spazio per la riflessione. Tutti aspetti che la rapidità dell’elettronico ha reso obsoleti.

Spedire quasi introvabili cartoline a familiari e amici, riutilizzare materiali di uso quotidiano come biglietti e ricevute per documentare ricordi o idee, prende semprepiù piede nella fascia 20 35 anni negli States, ad esempio. Andare all’ufficio postale è tornata ad essere un’attività inclusiva con persone che non avrebbe incontrato abitualmente.

Sono nati circoli di corrispondenza a diverse età, come era negli anni Settanta del secolo scorso ad esempio, e anche qui la tecnologia fa capolino: Postcrossing, un progetto online che permette a persone di tutto il mondo di inviare e ricevere cartoline si sono create comunità trasversali; alcune cartoline si sono trasformate in lettere man mano che si creavano amicizie tra scrittori abituali.

Sebbene scrivere lettere e dedicarsi ad altre attività legate al vintage possa sembrare accessibile, non è sempre facile impegnarsi. Per molte persone, ritagliarsi del tempo per rallentare può sembrare un ulteriore obbligo in un’agenda piena di cose da fare.

Ci sono molti hobby da considerare, alcuni dei quali non richiedono strumenti costosi o ore di tempo libero. Frequentare luoghi in cui si riuniscono comunità incentrate su questi hobby può essere un modo per conoscere le diverse attività. E questo negli States sembra essere un trend e una moda in diffusione a macchia d’olio.

Maddalena Ingroia

