SOCIAL MEDIA. Influencer arruolati per la campagna elettorale del BJP 

Anche gli instagrammer più famosi dell’India vengono reclutati per la campagna elettorale dal Bjp di Narendra Modi. I politici del partito di governo hanno arruolato i già famosi influencer per convincere gli elettori, sopratutto i più giovani, sulle finalità del partito indù.

Un esercito crescente di blogger online, livestreamer e creatori di video virali hanno infatti trovato una nicchia nella politica indiana mentre Modi e il suo Bjp sembrano destinati a una vittoria elettorale che darà al primo Ministro un terzo mandato e rafforzerà l’egemonia del suo partito e la sua ideologia nazionalista indù, riporta Nikkei.

Le votazioni sono iniziate il mese scorso e dureranno sei settimane fino all’annuncio dei risultati il 4 giugno. Le elezioni hanno focalizzato l’attenzione sull’enorme ruolo svolto dagli influencer di Internet. Con oltre 800 milioni di persone online e le più grandi basi di utenti Facebook e Instagram al mondo, i partiti politici indiani hanno strategicamente sfruttato gli influencer dei social media per amplificare i loro messaggi e rafforzare la loro immagine pubblica, in particolare rivolta agli oltre 200 milioni di elettori di età inferiore ai 30 anni.

L’opposizione, l’Indian National Congress, ja visto congelati dall’autorità centrale i propri conti e i leader di due stati gestiti dall’opposizione sono stati incarcerati.

Sebbene la maggior parte dei media e delle emittenti nazionali sostengano il BJP, Internet rimane l’ultimo spazio competitivo in cui la politica può esprimersi. Lì, il BJP sta comunque cercando di vincere reclutando influencer popolari per mobilitare l’importantissimo voto giovanile e allo stesso tempo utilizzando tutti gli strumenti a sua disposizione per “sopprimere” le opinioni a favore dell’opposizione.

Gli oppositori del governo hanno avvertito il gelo della censura online. A gennaio, ad esempio, Raqib Hameed Naik, il fondatore di Hindutva Watch, un rilevatore di odio online, ha ricevuto un avviso che il suo account X sarebbe stato bloccato a seguito di una richiesta legale da parte del governo indiano.

Secondo il Reuters Institute for the Study of Journalism, alcuni video caricati su siti come YouTube che presentano contenuti critici nei confronti del governo indiano sono stati bloccati o non hanno potuto trarre profitto dalla pubblicità.

A febbraio, Mahesh Choudhary, il coordinatore dei media di un movimento di agricoltori che protestavano contro le politiche agricole del governo, ha affermato di aver dovuto giocare al gatto e al topo con i censori che hanno bloccato le piattaforme Internet del gruppo con ordini legali.

Il ministro indiano per l’elettronica e l’informatica Rajeev Chandrasekhar ha recentemente rivelato che più di 36.800 URL sono stati bloccati dal ministero dell’IT dal 2018 al 2023 in base a una legge che consente al governo di emettere tali ordini se il contenuto è ritenuto una minaccia per il paese o alla sicurezza, integrità o sovranità dell’India.

Per gli influencer pro-BJP, tuttavia, le ricompense sono grandi.

Anche se la lealtà degli influencer è spesso garantita con ricompense monetarie, molti sono ansiosi di unirsi alla campagna elettorale gratuitamente, poiché è una scorciatoia per aumentare il coinvolgimento e i follower.

Per un influencer, anche un lieve coinvolgimento con un partito politico può attirare più visualizzazioni e coinvolgimento, in India, un aumento dal 50% al 70% delle visualizzazioni su varie piattaforme, secondo una ricerca condotta dal Tech Global Institute.

Nonostante questo, i media online sono ancora una piattaforma più giusta rispetto ai media mainstream, secondo il partito del Congresso, che come i suoi avversari, ha basato la propria strategia mediatica sugli influencer e sulle notizie online.

Ruchira Chaturvedi, responsabile nazionale del partito del Congresso per i social media e le comunicazioni digitali, ha affermato che il partito ora fa più affidamento sui media digitali, il che lo aiuta a aggirare quella che ha definito una copertura parziale e sproporzionatamente bassa nei media nazionali.

Facebook e Instagram vietano attivamente a enti governativi, funzionari, candidati politici e partiti di pubblicare “annunci di partnership”, che sono una forma di promozioni a pagamento. Tuttavia, questa restrizione prende di mira esclusivamente gli account dei partiti politici e dei candidati, lasciando un divario che consente agli influencer di sfruttare gli annunci di partnership senza tali limitazioni.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/