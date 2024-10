SOCIAL MEDIA. Il Sud Est Asiatico è al primo posto per il Crimine on line: UNODC

Le potenti reti criminali nel sud-est asiatico utilizzano ampiamente l’app di messaggistica Telegram, che ha consentito un cambiamento fondamentale nel modo in cui la criminalità organizzata può condurre attività illecite su larga scala.

Un rapporto dell’UNODC, uscito il 7 ottobre, rappresenta le ultime accuse mosse contro la controversa app crittografata da quando la Francia, utilizzando una nuova legge senza equivalenti internazionali, ha accusato il suo capo Pavel Durov di aver consentito attività criminali sulla piattaforma, riporta Reuters.

I dati hackerati, inclusi i dettagli delle carte di credito, le password e la cronologia del browser, vengono scambiati apertamente su vasta scala sull’app che ha canali tentacolari con poca moderazione, ha affermato il rapporto dell’Ufficio delle Nazioni Unite per la droga e il crimine (UNODC).

Anche gli strumenti utilizzati per la criminalità informatica, tra cui il cosiddetto software deepfake progettato per le frodi e il malware per il furto di dati, sono ampiamente venduti, mentre gli exchange di criptovalute senza licenza offrono servizi di riciclaggio di denaro, secondo il rapporto.

“Spostiamo 3 milioni di USDT rubati all’estero al giorno”, il rapporto citava un annuncio pubblicitario in cinese.

Ci sono “prove concrete di mercati di dati sotterranei che si spostano su Telegram e venditori che cercano attivamente di prendere di mira gruppi criminali organizzati transnazionali con sede nel sud-est asiatico”, afferma il rapporto.

Il sud-est asiatico è emerso come un importante hub per un’industria multimiliardaria che prende di mira vittime in tutto il mondo con schemi fraudolenti. Molti sono sindacati cinesi che operano da complessi fortificati gestiti da lavoratori vittime di tratta. Il settore genera tra 27,4 miliardi e 36,5 miliardi di dollari all’anno, ha affermato l’UNODC.

Durov, nato in Russia, è stato arrestato a Parigi ad agosto e accusato di aver consentito attività criminali sulla piattaforma, tra cui la diffusione di immagini sessuali di bambini. La mossa ha puntato i riflettori sulla responsabilità penale dei fornitori di app e ha anche innescato un dibattito su dove finisce la libertà di parola e inizia l’applicazione della legge.

Dopo il suo arresto, Durov, che è attualmente in libertà su cauzione, ha affermato che l’app avrebbe consegnato gli indirizzi IP e i numeri di telefono degli utenti alle autorità che hanno presentato richieste legali. Ha anche affermato che l’app avrebbe rimosso alcune funzionalità che sono state abusate per attività illegali.

Benedikt Hofmann, vice rappresentante dell’UNODC per il sud-est asiatico e il Pacifico, ha affermato che l’app era un ambiente facilmente navigabile per i criminali.

“Per i consumatori, ciò significa che i loro dati sono a maggior rischio di essere inseriti in truffe o altre attività criminali rispetto a prima”, ha detto a Reuters. Il rapporto affermava che l’enorme portata dei profitti guadagnati dai gruppi criminali nella regione li aveva costretti a innovare, aggiungendo che avevano integrato nuovi modelli aziendali e tecnologie tra cui malware, intelligenza artificiale generativa e deepfake nelle loro operazioni.

L’UNODC ha affermato di aver identificato più di 10 fornitori di servizi software deepfake “che prendono di mira specificamente i gruppi criminali coinvolti in frodi informatiche nel sud-est asiatico”.

La polizia in Corea del Sud, stimata essere il paese più preso di mira dalla pornografia deepfake, avrebbe avviato un’indagine su Telegram che esaminerà se favorisce i crimini sessuali online.

Maddalena Ingrao

