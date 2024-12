SOCIAL MEDIA. Il potere di Musk su TheDonald: Tycoon influencer 

La presenza di Elon Musk al fianco di Donald Trump con tutta al sua potenza di fuoco social è ormai un fatto noto, ma i proprietari dei media che vogliono esercitare la loro influenza e controllare l’agenda pubblica non sono una novità.

Dove sta quindi la novità adesso?

Nel 1889, l’autore francese Jules Verne scrisse un racconto con suo figlio Michel intitolato Nell’anno 2889, che introduceva il fittizio Fritz Napoleon Smith, un magnate dei giornali così influente da poter dire a qualsiasi politico cosa fare.

Questa rappresentazione anticipava l’influenza e il controllo esercitati dai veri “baroni della stampa” per tutto il XX secolo e fino al XXI. Quarto Potere Docet.

I ricchi proprietari dei media che si sono coinvolti direttamente nella politica nel corso della storia evidenziano una complessa relazione che può esistere tra la politica populista e gli interessi dei molto ricchi, riporta The Conversation.

Il proprietario di un giornale all’inizio del XX secolo, William Randolph Hearst, passò dalla promozione dei diritti della classe operaia all’uso di una retorica sensazionalistica mentre diventava sempre più di destra durante gli anni Trenta del Novecento. L’Italia ha fatto scuola: un tycoon è diventato premier: Silvio Berlusconi ricoprì quattro mandati come primo Ministro mentre era di fatto proprietario di numerose stazioni televisive, riviste e giornali. Sia Hearst che Berlusconi erano estremamente influenti politicamente ai loro tempi.

Le azioni dei proprietari di giornali e dei potenziali proprietari hanno persino provocato modifiche alla legge in alcuni paesi. Ad esempio, a maggio di quest’anno, a Westminster i ministri hanno approvato una legge per impedire ai fondi sovrani di controllare i media con sede nel Regno Unito. Era un tentativo di controllare l’influenza che i governi stranieri potevano esercitare attraverso la proprietà diretta dei media.

Quindi, in che modo la relazione tra Trump e Musk è diversa dal modo in cui i magnati della stampa operavano in passato? La collaborazione tra Trump e Musk si estende ben oltre la relazione tra proprietari dei media e programmi politici nel recente passato. Trump sta nominando Musk per un ruolo di primo piano nel suo pianificato Department of Government Efficiency – Doge, che non è un ministero ma un gruppo di consulenza.

L’influenza di Musk su Trump è immediatamente evidente, non da ultimo nell’acronimo del dipartimento. DOGEcoin è una criptovaluta che Musk ha a lungo favorito e che è in costante aumento di valore dalle elezioni.

Una stampa indipendente e libera, così come la libertà di espressione individuale, sono una parte fondamentale di una democrazia sana. Dovrebbero essere parte dei controlli e degli equilibri che tengono sotto controllo i proprietari dei media, oltre a chiedere conto ai politici.

Avere meccanismi di distribuzione limitati, come la necessità di possedere una licenza di trasmissione o il necessario investimento massiccio in tipografie e reti di distribuzione nazionali, ha reso i media tradizionali, e i magnati della stampa che li possedevano, più facilmente controllabili. Questa capacità storica del governo di esercitare il controllo sui media, ad esempio tramite licenze di trasmissione, è anche una possibile ragione per cui alcuni proprietari di media sono entrati in politica in passato.

I canali dei social media rimuovono molti, se non tutti, i punti critici del controllo e dell’equilibrio. I singoli utenti creano il contenuto, con diversi livelli di moderazione in molti paesi. È immediatamente disponibile a chiunque abbia accesso al canale e con scarso rispetto per i confini nazionali, tranne nei casi in cui le autorità nazionali scelgono di non consentirlo.

I significativi miglioramenti nell’intelligenza artificiale significano che i “bot” possono amplificare i messaggi politici in modo aggressivo. A differenza dei proprietari di media del passato, Musk non richiede alcuna licenza di trasmissione per X o licenza per pubblicare le proprie opinioni sulla piattaforma: Elon Musk è un influencer e proprietario.

Nell’ottobre 2024 è diventato l’individuo più seguito della sua piattaforma, con oltre 205 milioni di follower. Questa è una piattaforma pubblica significativa per qualsiasi individuo.

Ci sono già segnali che Musk potrebbe essere troppo difficile da gestire per le élite politiche di Mar-a-Lago e Washington. Ma la realtà potrebbe essere più banale. Quando, e se, il Dipartimento per l’efficienza governativa e l’amministrazione Trump in senso più ampio faranno fatica a rimuovere i controlli e gli equilibri in atto per proteggere la gente comune dalle attività non regolamentate di aziende come SpaceX, Starlink, Neuralink, Tesla o X, Musk potrebbe benissimo perdere il suo attuale interesse per il governo e passare ad altro.

Tommaso Dal Passo

