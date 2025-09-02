SOCIAL MEDIA. IL Grande Fratello russo si chiama MAX

L’app di messaggistica Max della controllata statale russa VK dovrà essere preinstallata, dal 1° settembre, per legge su tutti gli smartphone e tablet venduti in Russia, oltre a essere obbligatoriamente presente sull’app store russo RuStore, inclusi i dispositivi Apple. Prende il posto di VK Messenger.

Secondo The Bell, l’idea era stata precedentemente approvata da Putin in un recente incontro di governo con il ministro dello Sviluppo Digitale Maksut Shadayev e poi approvata con un decreto presidenziale.

Il governo russo aveva ufficialmente incaricato Kommunikatsionnaya Platforma, una sussidiaria del colosso statale della tecnologia e d’internet VK, di gestire e sviluppare il “servizio nazionale di scambio di informazioni” del Paese, riporta BneIntelliNews.

Mentre i primi resoconti suggerivano che Max potesse rappresentare un ulteriore passo avanti verso una “super app” simile a WeChat, per ora è probabile che il messenger diventi uno strumento di sorveglianza di massa e un ulteriore passo avanti nella spinta del Cremlino verso il pieno controllo delle comunicazioni digitali e dello spazio mediatico.

I dipendenti del settore pubblico e i dipendenti delle istituzioni governative devono installare Max. Dal 1° settembre 2025, anche tutte le scuole di Mosca sono passate ufficialmente al nuovo messenger nazionale, sebbene il Ministro dell’Istruzione abbia pubblicamente promesso che nessun insegnante sarà costretto a usare Max.

Anche se costringere i dipendenti a installare applicazioni sui propri telefoni personali è illegale, tuttavia, potrebbe esistere l’obbligo di utilizzare applicazioni specifiche per lavoro, ma in teoria su un dispositivo aziendale separato.

Nel servizio di The Bell si consiglia agli utenti russi costretti a installare Max di negare all’app l’accesso a fotocamera, microfono, contatti, geolocalizzazione, ecc., nonché di disattivare gli aggiornamenti automatici.

Viber, Discord e Signal sono già bloccati in Russia, mentre WhatsApp e Telegram, leader di mercato (rispettivamente 84 e 68 milioni di utenti giornalieri), sembrano essere troppo grandi per essere bloccati.

Dopo l’invasione dell’Ucraina, VK ha iniziato a cedere asset, concentrandosi sul consolidamento del dominio nel settore digitale e dei social media russi. Ha venduto la sua divisione gaming, leader di mercato, e ha scambiato i suoi principali servizi foodtech con asset media di un altro colosso del web, Yandex. Tuttavia, il consolidamento ha avuto un effetto negativo sulla leva finanziaria e sui risultati finanziari di VK.

Recentemente, il Dipartimento di Tecnologia dell’Informazione di Mosca ha introdotto un’altra app di sorveglianza di massa, Amina, obbligatoria per i cittadini di Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Armenia, Kazakistan, Georgia, Azerbaigian, Moldavia e Ucraina residenti nella capitale con un permesso di lavoro.

A partire da settembre 2026, l’obbligo si estenderà a tutti gli stranieri che arrivano nel Paese per più di 90 giorni, compresi quelli per studio o turismo. I migranti per motivi di lavoro dovranno registrare la propria residenza ad Amina e poi registrarsi presso tali luoghi utilizzando il localizzatore GPS dell’app. Se una persona non si presenta nel luogo dichiarato per tre giorni, verrà rimossa dal registro del centro di immigrazione, i suoi diritti saranno limitati e potrebbe essere espulsa.

Anna Lotti

