SOCIAL MEDIA. AAA Censori di video cercasi

Il servizio cinese di video streaming online Bilibili prevede di assumere 1.000 censori di contenuti dopo che la morte di un impiegato di 25 anni ha scatenato aspre discussioni sul superlavoro nell’industria internet cinese. Il giovane, soprannominato Muse Muxin, era vice caposquadra del team di censura della grafica e del testo presso l’ufficio di Bilibili a Wuhan; ha avuto un improvviso aneurisma cerebrale a casa ed è morto in ospedale, ha detto Bibibili in una dichiarazione su Weibo.

Oltre al nuovo personale, Bilibili ha detto che avrebbe istituito un servizio di consulenza per contribuire a garantire il benessere fisico e mentale dei suoi dipendenti; aveva 2.413 censori di contenuti alla fine del 2020, riporta Nikkei.

La morte arriva nel mezzo di un crescente rifiuto della cultura radicata del settore tecnologico del superlavoro, soprannominato “996” in riferimento all’orario di lavoro dalle 9 del mattino alle 9 di sera per sei giorni alla settimana, tra i giovani che stanno invece abbracciando una filosofia di vita più rilassata.

Pechino spinge le aziende a migliorare le condizioni di lavoro, un certo numero di grandi aziende internet hanno fatto delle mosse per ridurre gli straordinari e le ore del fine settimana.

Nella sua dichiarazione, Bilibili ha detto che l’operatore aveva «lavorato 8 ore al giorno» e «aveva due giorni liberi» a settimana, negando di aver fatto straordinari o fatto turni di notte: «La revisione della sicurezza dei contenuti differisce da altre professioni in quanto richiede la presenza di personale 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (…) Il lavoro è simile a qualsiasi altro lavoro del settore pubblico, che non può essere sospeso nemmeno durante il Nuovo Anno Lunare, e deve essere completato attraverso turni».

Le autorità cinesi pretendono che le piattaforme internet si assumano la responsabilità primaria della censura dei contenuti generati dagli utenti. Di conseguenza, le più grandi hanno assunto decine di migliaia di censori per monitorare i materiali pubblicati, mentre spesso impiegano l’intelligenza artificiale per cercare di eliminare termini e riferimenti proibiti, che comunque riescono a passare.

L’anno scorso, Weibo è stato colpito con 44 multe per un totale di 14,3 milioni di yuan per aver lasciato passare “informazioni illegali”. Douban, noto per i forum di discussione sulla cultura popolare, ma privo di un grande team di censori, ha subito 9 milioni di yuan di multe. Xioahongshu, un’app incentrata sullo stile di vita, ha subito una sanzione di 300.000 yuan il mese scorso per non aver bloccato video sessualmente suggestivi con minori.

Bilibili, che è di Tencent Holdings e Alibaba Group Holding, è in perdita: la sua perdita netta è aumentata del 113% a 4,7 miliardi di yuan nei primi nove mesi del 2021 rispetto a un anno prima, anche se i ricavi sono cresciuti di due terzi a 13,6 miliardi di yuan. Le azioni di Bilibili sono crollate dell’80% nell’ultimo anno.

Maddalena Ingroia